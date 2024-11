Cuando parecía que Lionel Messi y el Inter Miami se encaminaban a cerrar el año con el título en la Major League Soccer (MLS), su temprana eliminación en los octavos de final de los playoffs ante el Atlanta United cambió rotundamente los planes y al mismo tiempo generó la salida de Gerardo Martino como entrenador.

Rápidamente trascendió que el reemplazante del ‘Tata’ sería otro emblema argentino, Javier Mascherano. Y la noticia se hizo oficial esta jornada.

“Bienvenido, Jefe. ¡La leyenda de Argentina y Barcelona, Javier Mascherano es nuestro nuevo entrenador! Bienvenido al sueño de Miami!”, compartieron en las redes sociales del conjunto de la Florida.

Luego brindando más detalles de la contratación de Mascherano, en el sitio oficial del Inter Miami informaron que el exentrenador de la Selección Argentina Sub-20 firmó su contrato con el club hasta la temporada 2027 de la MLS. Asimismo, en el anuncio de la llegada del Jefecito al equipo de Messi y compañía se agregaron las declaraciones de Jorge Mas y David Beckham, las máximas autoridades del club.

“Este trabajo requería de alguien con la experiencia suficiente para poder maximizar la presencia de talento que reúnen nuestras superestrellas junto al surgimiento de jóvenes promesas que tenemos en el plantel”, comenzó Mas.

Luego, en esa misma línea agregó: “Javier ha tenido una basta experiencia, tanto como jugador en los mejores equipos del mundo y como entrenador dirigiendo en las divisiones juveniles a nivel internacional. Él tiene las herramientas y la experiencia que estábamos buscando”.

Por último, el empresario norteamericano argumentó que “Javier es una incorporación importante para el club en nuestra búsqueda de pertenecer a la elite del fútbol, poniendo así nuevos objetivos a la liga de Estados Unidos”.

Por su parte, Beckham también demostró su felicidad por la llegada de Mascherano: “Durante su carrera fue uno de los mejores jugadores del mundo y ahora como entrenador sigue demostrado lo genial que es con su determinación, instinto y conocimiento. Estamos muy felices de darle la bienvenida para liderar a nuestro equipo”.

