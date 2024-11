Roy Keane, histórico futbolista del Manchester United, protagonizó un enfrentamiento con un hincha del Ipswich en Portman Road tras el empate 1-1 entre ambos equipos en la Premier League inglesa.

En un video se puede ver al exseleccionado de Irlanda y actual comentarista de Sky Sports dejar su micrófono al borde de la cancha y acercarse al fanático, quien había permanecido en la tribuna para provocarlo.

Allí, la leyenda de los ‘Diablos Rojos’ perdió la paciencia y le dijo molesto al aficionado: “¡Te espero en el parking y lo hablamos!“, recordando la rudeza que mostraba en su época de jugador.

El incidente se intensificó cuando otros hinchas del Ipswich comenzaron a lanzar insultos hacia el comentarista: “¡Que te jodan, Keane!”, le gritaban.

Recordar que Keane dirigió como entrenador al Ipswich entre 2009 y 2011, con un negativo registro de sólo 28 victorias en 81 partidos.

Horas después de lo ocurrido se conoció el motivo de la discusión. De acuerdo a un espectador del Portman Road, el hincha estaba furioso con el irlandés por negarse previamente a firmar autógrafos para sus hijos y por ser desagradable al interactuar con él cuando era el entrenador del Ipswich.

Roy Keane’s just offered an Ipswich fan out in the car park😭😭😭

“I’ll wait for you in the car park and we can discuss it!”😳 pic.twitter.com/gJsEQkU1Ow

— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 24, 2024