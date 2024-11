La selección chilena volvió a sonreír en este 2024, luego de remontar en un partidazo a Venezuela por 4 a 2 en la fecha N°12 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La ‘Vinotinto’ le había sacado un puntazo a Brasil en Maturín, pero en Santiago, La Roja desnudó todas sus falencias para dejar tambaleando sus sueños de Mundial.

Quien salió a hablar tras la derrota del cuadro ‘llanero’ fue el veterano jugador y quien fue capitán en la jornada de ayer Tomás Rincón, volante en quien se desvió la pelota en el gol de Gabriel Suazo para el 2 a 2.

En sus palabras, Rincón reconoció que “nosotros hemos estado en la posición en la que estaba Chile, sabíamos que no podíamos darlos por muertos. Tienen jugadores importantes. Era una posibilidad que teníamos de dejarlos atrás. No fue así”.

Así también, se tomó el tiempo para explicar por dónde pasó la victoria de Chile, reflejando los problemas que tuvo Venezuela para competir de igual a igual en el estadio Nacional.

“Es un momento complicado”

Con relación a esto, el exjugador de Juventus y actual Santos apuntó que “es un momento complicado. No esperábamos una derrota así. Empezamos bien. Nos fuimos arriba dos veces. Sabemos lo difícil que es eso de visitante”.

“No hemos podido controlar los momentos cuando nos fuimos en ventaja, había que tener un poquito más de calma con el balón, enfriar un poquito el partido, porque la ventaja nos ha durado poco las dos veces”, deslizó.

Posteriormente siguió en esa línea asegurando que “creo que perdimos el partido por las bandas. El primer tiempo estábamos bien organizados en el medio, no conseguían el espacio y el doblaje por banda no fue firme, no fue efectivo”.

Por último, detalló que “no nos podemos hacer las víctimas. Hay que asumir nuestra responsabilidad, ante Chile era un partido en el que nos podíamos posicionar y no dimos el paso, como con Paraguay”.

“Tenemos que prepararnos para marzo y lo que viene. Seguimos creyendo que estamos en disputa. Hasta la última posibilidad vamos a pelear por el objetivo. El año que viene tenemos seis partidos importantes para la historia de nuestro fútbol”, finalizó.