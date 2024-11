El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, protagonizó un impasse con la policía argentina en Buenos Aires al no permitirle saludar a los hinchas peruanos que se congregaron en el hotel Sofitel de Recoleta donde se hospeda la Bicolor para el crucial duelo ante Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026. Fossati, indignado, intentó acercarse a los aficionados peruanos que realizaban un banderazo, pero la policía le impidió el paso, generando su molestia al no poder agradecer el apoyo de la hinchada. El incidente fue captado por los medios nacionales presentes en la cobertura del encuentro a disputarse en La Bombonera, donde Perú, en la penúltima posición de las Eliminatorias, necesita sumar puntos.

Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, tuvo la noche del lunes un impasse con la policía argentina en Buenos Aires. Esto luego de que no le permitieron saludar a los hinchas peruanos que llegaron hasta el hotel donde está alojada la Bicolor para el cruce con Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026.

El estratega de origen uruguayo intentó acercarse, junto con algunos jugadores, hacia el lado donde se encontraban los aficionados peruanos que realizaron un banderazo, esto en el hotel Sofitel de Recoleta. Sin embargo, la policía local impidió su paso varias veces y no logró agradecerle a la hinchada por llegar a apoyarlos.

“¿No podemos salir a saludar a la gente nuestra? ¿Cómo puede ser que no podamos ir hasta acá a saludar a la gente? ¿Cuál es el problema?“, manifestó Fossati totalmente indignado. El hecho fue captado por los diversos medios de comunicación del Perú que viajaron a Buenos Aires para la cobertura del encuentro a jugarse en La Bombonera.

“Usted no me puede prohibir andar por la vereda. Queremos saludar a la gente que está desde las 17:00 horas. Esto no puede ser, es una bronca tremenda“, agregó el ‘Flaco’, de 71 años.

Cerca de 100 fanáticos peruanos cercaron una calle para alentar a la blanquirroja, que llega con la necesidad imperiosa de puntuar al estar en la penúltima plaza de las Eliminatorias con solo 7 puntos de 33 posibles. En su pasado lance, el 15 de noviembre, igualó sin goles con La Roja de Ricardo Gareca en Lima.

El encuentro entre Argentina y Perú se disputará este martes 19 de noviembre en el estadio de Boca Juniors, desde las 21:00 horas de Chile.