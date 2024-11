De cara a las Eliminatorias Sudamericanas, un envalentonado Paraguay, que viene repuntando tras conseguir una victoria ante Argentina, quiere ir a Bolivia a buscar otros puntos que le permitan seguir tocando el sueño del Mundial 2026.

Nada fácil será la tarea para los dirigidos por Gustavo Alfaro, quien precisamente apuntó que, a la hora de jugar como visitante ante La Verde, “la altura es un condicionamiento”.

Pese a que Alfaro aseguró que la exigencia de la altura no era motivo de queja, el estratega de Bolivia, Óscar Villegas, le salió al cruce.

“Si les molesta a los que viven fuera de Bolivia subir quinientos metros más, pues me parece maravilloso, me parece excelente que les moleste. Que sufran, que renieguen, me parece excelente”, dijo.

En esa línea, Villegas sentenció: “No tengo por qué enojarme, yo estoy en mi país, yo quiero que sigamos jugando en Bolivia y que podamos seguir ganando”.

Desde que juega en el Estadio Municipal de El Alto, ubicado a 4.150 metros sobre el nivel del mar, el seleccionado altiplánico ha cosechado dos victorias claves: un 4-0 a Venezuela y un 1-0 frente a Colombia.