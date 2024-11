La Concacaf condena enérgicamente la agresión sufrida por el seleccionador de México, Javier Aguirre, a quien una lata arrojada por un aficionado le causó una brecha con sangre en la cabeza durante el partido contra Honduras. La confederación abrirá una investigación sobre este incidente y ha remitido el caso a la Comisión Disciplinaria debido a la gravedad de la situación, afirmando que este tipo de comportamientos violentos no tienen cabida en el fútbol. Aguirre restó importancia al incidente, mientras que el seleccionador hondureño, Reinaldo Rueda, expresó su condena, señalando que el hecho no debería repetirse en ningún estadio. La prensa hondureña acusó a Aguirre de provocar a los aficionados durante el juego antes de la agresión.

La Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf) expresó este sábado su “condena enérgica” por la agresión sufrida por el seleccionador de México, Javier Aguirre, a quien le impactó en la cabeza una lata arrojada por un aficionado, en el partido disputado entre Honduras y la tricolor en San Pedro Sula, y adelantó que abrirá una investigación sobre el incidente.

La Concacaf ha remitido el caso a la Comisión Disciplinaria del organismo para su “revisión e investigación” debido a la gravedad de la agresión, que causó a Aguirre una brecha con sangre, informa esta organización en un comunicado.

“La seguridad de los equipos y de los aficionados es una prioridad para la Concacaf. Este tipo de comportamientos violentos no tienen cabida en el fútbol“, asegura la confederación perteneciente a la FIFA.

El suceso tuvo lugar al final del partido en el que Honduras se impuso a México por 2-0, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Al ir a saludar al seleccionador hondureño, Reinaldo Rueda, el técnico mexicano recibió el impacto del objeto en la cabeza, lo que provocó que empezara a sangrar y que tuviera que ser atendido por los servicios médicos.

Aguirre restó importancia al incidente, mientras que Rueda expresó su condena: “Eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe, me hubieron podido golpear a mí, él me fue a saludar en ese momento”.

¡PESIMA SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN! ❌ Javier Aguirre se llevó un fuerte golpe con una lata de cerveza lanzada desde las gradas lo que provocó que se le abriera la cabeza y terminara sangrando 🇲🇽 NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL #RivalidadAzteca pic.twitter.com/8XT7Dozgfn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2024

Acusan provocación del DT de México antes de la agresión

La prensa de Honduras acusó a Javier Aguirre de provocar a los aficionados durante el juego, antes de que el seleccionador fuera agredido.

El diario El Heraldo compartió una imagen del ‘Vasco’ en la que muestra sus dedos medios a la afición del combinado centroamericano.

El mismo medio aseguró, además, que “Javier Aguirre le sacó la madre a los aficionados de Honduras y jugador de México se burló de los hinchas catrachos”.

En tanto, La Tribuna mencionó que “durante todo el juego el ‘Vasco’ estuvo provocado al público, reclamando airadamente a los árbitros, lo que provocó el malestar de los aficionados”.

Este hecho ha generado un intenso debate sobre si la agresión sufrida por el técnico mexicano fue una reacción a su propia provocación. De cualquier manera, la acción de los aficionados es reprobable.