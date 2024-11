El pasado jueves un verdadero escándalo se desató en Perú. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, fue detenido por la madrugada, acusado de una serie de ilícitos, como fraude, lavado de activos y corrupción.

Las imágenes de la policía ingresando al domicilio de la principal autoridad del balompié del país inca han dado la vuelta al Mundo. Mientras era trasladado al carro policial, el directivo expresó breves palabras: “Espero que se haga justicia, que todo se aclare”. La justicia peruana, en tanto, lo acusa de formar una “organización criminal”.

En este sentido, el hecho que más complicó a Lozano y que terminó desestabilizando su mandato fue la negociación por los derechos televisivos de la liga peruana. Una que se realizó y firmó, según explica la Fiscalía, justamente en Chile.

Todo tiene su origen en 2020, cuando Lozano y sus cercanos pretenden revolucionar el sistema de transmisión de partidos que, hasta ese entonces, cada club veía de manera individual, provocando el rechazo y molestia de Alianza Lima, el más popular.

Este escenario, provocó una pugna entre dos bandos. Por un lado, la Federación peruana quería modificar el modelo y quedarse con los derechos. Los clubes, con las manos vacías, comenzaron a actuar con demandas y denuncias para evitarlo.

Pese a la ‘guerra’ con los albiazules, Lozano puso sus ojos en Chile y decidió emular el sistema. Por lo mismo, en julio de ese año propone a la asamblea contratar la asesoría de Grupo Prisma SPA. “Es la familia Claro (exCDF). Ellos hicieron el modelo exitoso en Chile. Hicieron que los derechos de transmisión valgan lo que valen en Chile”, confirmaron desde Perú a BBCL.

Dos meses después, Lozano cierra el negocio. “Agustín Lozano Saavedra, en su calidad de presidente de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Futbol; haber celebrado el contrato de asesoría con la empresa Grupo Prisma SpA, LANDMARK CAPITAL S.A y Sociedad de Inversiones Seis X SpA, todas representadas por Diego Fernando Delgado Raffo”, explica el documento oficial de la justicia peruana al que tuvo acceso BBCL.

#AudienciasPJ. juez Richard Concepción Carhuancho, de Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, inicia audiencia de control de identidad al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, y otros investigados por el delito de… pic.twitter.com/OWMXrve1hs — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 8, 2024

¿Todo queda en familia?

Tras varios meses de conversaciones y negociaciones, siempre con la resistencia de Alianza Lima, Lozano ordenó y realizó la conformación de la comisión de los derechos de televisión, el 21 de febrero de 2022.

El grupo quedó compuesto por Joel Raffo, Gisella Mandriotti, Raúl Bao y Rolando Bellido y Jean Marcell Robillard Ibárcen. Ellos, junto a Lozano, viajaron a Chile previo a la licitación pública, instancia en la que conversaron con representantes de la empresa 1190 Sports -de origen chileno-. Así lo asegura la fiscalía peruana.

En abril, la FPF aprobó “por unanimidad dar las facultades a la comisión de derechos de televisión para que finiquite, junto a la empresa Prisma SPA, el desarrollo e inicio del proceso de licitación” de los derechos de televisión de la Liga 1. La convocatoria se lanza en agosto de 2022 en Chile.

En septiembre de ese año, en tanto, se reúnen los directivos y varios presidentes de clubes en la notaría Juan Ricardo San Martin Urrejola (en Calle Huérfanos, Santiago), para abrir los sobres de las ofertas. Llegaron solo dos, ambas de 1190 Sports. Ahí, la mayoría presente se dio cuenta de algunas modificaciones en los términos que fueron acordados con la comisión, provocando la molestia de varios y se termina desechando el proceso. Ese día, tras la presentación de un informe y la recomendación especial de Raffo, se opta por continuar vía negociación directa con la empresa 1190 Sports.

El negocio, pese a las dificultades, parecía ser perfecto para la FPF. Lozano y su directiva habían ganado la pulseada. Sin embargo, hubo un inminente “conflicto de interés” escondido que la Fiscalía se percató, desatando la ola de detenciones. El documento es contundente: se intentó “favorecer a la empresa 1190 Sports, pues fue quien en el año 2020 coordinó y contrató con la empresa Prisma para que los asesore en dicho proceso, cuyo representante es Diego Fernando Raffo, primo de Joel Raffo Olcese, miembro de la comisión de derechos de televisión; siendo ambos primos del representante de la empresa 1190 Sports, Gianella Raffo”.

Es decir, según el texto oficial de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada peruana, la investigación revela que los primos del presidente de Sporting Cristal, miembro y ‘cabecilla’ de la comisión formada, fueron personajes activos de la negociación como representantes en Perú de Prisma SPA y 1190 Sports (también conocida como TVO Sports), respectivamente.

La presencia de Chile en el caso: viajes, notaría y consultora

El trabajo de la fiscalía peruana quedó expuesto en la orden de detención de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en un informe de 663 páginas. En él, Chile aparece mencionado en 154 ocasiones.

Lo más reiterado en el documento, son los distintos viajes que realizaron dirigentes peruanos y cómo, de la mano de Prisma SPA, realizaron todo el proceso de licitación -que acabó desechada- en nuestro país.

“Puedo señalar que el proceso de licitación internacional de los derechos de televisión fue asesorado por la empresa chilena PRISMA, con experiencia en la materia, cuya decisión también fue acordada por el directorio pasado, entiendo que en una votación. Se contrata a Prisma y, en simultáneo, se crea una comisión de dirigentes para que apoyen y acompañen a Prisma en este proceso de licitación”, afirmó en su declaración Juan Dupuy García, director de la FPF.

“Esta comisión la dirigía Richard Acuña, entre otros que no tengo conocimiento, siendo que, en el año 2022, no avanzaba este proceso, y, así se decide invitar a Joel Raffo Olcese para que integre esta comisión. Su invitación fue propuesta creo que por Lozano Saavedra, todos teníamos buena imagen de él, él es quien asume el liderazgo, es quien va a Chile a conversar con 1190 y a partir de su gestión se agilizaron los procesos de la licitación, que luego fue declarado desierto”, agregó.

Por otro lado, el acta de julio de 2020, da cuenta de cómo Agustín Lozano hizo uso de la palabra en asamblea y manifestó que había tenido bajo ‘secreto’ sus viajes a Chile “para evitar que los detractores de la gestión de la Junta Directiva puedan tener acceso a la información relevante con esta operación, la misma se había mantenido en reserva, siendo de conocimiento de los miembros de la Junta Directiva la propuesta que internamente se había socializado de manera previa a la presente sesión de junta directiva con el compromiso de confidencialidad de la misma”.

Lozano, la fecha antes citada, profundizó en sus traslados a Santiago y explicó que Prisma SPA “es una sociedad por acciones constituida y existente bajo las leyes de la República de Chile”, acotando que podía asesorar a la FPF en el análisis, estructuración, negociación y ejecución del proceso de licenciamiento de los derechos de televisión a favor de terceros interesados.

En el acta del 10 de agosto de 2022, en tanto, se detalla lo ocurrido con la licitación y la participación del notario Juan Ricardo San Martin Urrejola. “Siendo que únicamente la empresa TVO Sport SpA (1190 Sports) presentó su propuesta en dos documentos denominados ‘Oferta Económica para la Comercialización de los Derechos de Televisión de la Liga 1’, y otro documento denominado ‘Oferta Económica Propuesta 2’; correspondiendo que la comisión elabore un informe con la única propuesta, y sea la Junta Directiva la que decida si aceptan la propuesta o dan por concluida el proceso y sin ganador, argumentando los motivos por el cual no era aceptada la propuesta del postor”, dice el texto.

“(…) En primer lugar, procedí a la apertura del sobre cerrado No. 1, entregado por el oferente TVO Sport SpA. (…). A continuación, y luego de la revisión de los documentos contenidos en el sobre No. 1, la comisión de derechos de televisión manifiesta que, pese a haber observado la existencia de defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada por el oferente, ha decidido que se proceda a la apertura del sobre No. 02. Luego, procedí a la apertura del sobre cerrado No. 02 entregado por el oferente TVO Sport SpA. Doy fe que el sobre No. 2 contenía una carta dirigida a la Junta Directiva de la Federación Peruana de Futbol, que contiene la ‘Oferta Económica para la Comercialización de los Derechos de Televisión de la Liga 1’, y otro documento denominado ‘Oferta Económica Propuesta 2′”, expresó por su parte el notario.

15 días de detención preliminar para Agustín Lozano por los delitos de:

– Fraude en la administración de personas jurídicas.

– ⁠Lavado de activos.

– ⁠Corrupción en el ámbito privado. La justicia tarda pero llega. pic.twitter.com/WPr2gYm3i8 — Augusto Mejia 🇵🇪🎙⚽️ (@augustomejia27) November 7, 2024

En la investigación, además, hay un nombre chileno que se repite en varias oportunidades: David Belmar Torres.

1190 Sports: creada en Chile, base en Miami

Belmar Torres es una de las caras visibles más importantes de 1190 Sports. A tal punto, que el chileno es uno de los cofundadores de la compañía.

David es un personaje muy ligado a la televisión. Cuenta con pasos por TVN y Canal 13. Eso sí, “luego de dejar la industria de la televisión, donde estuve muchos años, me di cuenta de cómo crecía la disrupción de la tecnología en los contenidos. Había definitivamente una oportunidad”, explicó a La Tercera en 2021.

Fue así que, en compañía de Raúl Rivera, acaban fundando en 2015 TVO Sports, con la idea de adquirir derechos de transmisión de competencias deportivas y en 2017 crean Fanatiz, un servicio de streaming del mismo ámbito.

El ‘imperio’ se siguió agrandando cuando finiquitaron la apertura de 1190 Sports, una empresa que apuntaba a comercializar los derechos deportivos. Fue por eso que, tras idas y vueltas, terminan negociando y quedándose con la Liga 1 de Perú.

“1190 Sports es una compañía global dedicada a la gestión y comercialización de derechos deportivos -de transmisión, imagen y distribución-, cuya propuesta de valor permite que ligas, federaciones, clubes y marcas, estrechen su conexión con los consumidores”, explican en su sitio oficial.

Sin embargo, existe otro ‘rubro’ por el cual esta empresa se ha hecho conocida en Chile. Un reportaje de BBCL Investiga, en 2023, da cuenta de cómo 1190 Sports influyó en que clubes del fútbol chileno firmaran millonarios contratos con casas de apuesta.

En el citado trabajo periodístico, se detalla que 1190 fue la responsable de establecer nexos comerciales “para que Betway se convirtiera en patrocinador oficial de al menos cinco clubes chilenos”.

“Está representada legalmente por Emilio Martinic García, Pablo Valle Rubio e Ignacio Spencer Uribe. Este último fue uno de los dos representantes de 1190 que participaron de la firma del contrato con Coquimbo Unido en favor de Betway. Lo hizo junto a David Belmar Torres, cofundador y presidente de la agencia. Un viejo conocido de la TV criolla: fue director ejecutivo (s) de TVN y director de programación de Canal 13″, se agrega.

Además, el reportaje sostiene que el SII chileno cifró en 11 los cobros que emitió la agencia entre enero de 2022 y enero de 2023 a Merryvale Limited, una de las firmas vinculadas a Betway —asentada en el paraíso fiscal de Guernsey—, por su rol de ’embajador’.

En Perú la justicia ya está trabajando. Agustín Lozano y sus cercanos estarán detenidos 15 días mientras se sigue avanzando en el tema. Por ahora, sin chilenos investigados, pero con una querella que puede ser ampliada “contra quienes resulten responsables”.

Igualmente, en 1190 Sports hay tranquilidad. Al interior de la empresa consideran que todo se hizo en orden y, por lo mismo, según pudo averiguar BioBioChile, no harán declaraciones oficiales mientras no sean requeridos por la justicia.