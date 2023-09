Pactos del fútbol: los poderosos agentes en Chile de casa de apuestas multada por permitir lavado

Bajo la lupa del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos (SII) se mantienen los contratos de al menos cinco clubes de fútbol chileno con Betway, casa de apuestas que en 2020 fue sancionada por no impedir el lavado de al menos 5,8 millones de libras esterlinas. Algo así como 6.400 millones de pesos que —se sabe o “sospecha razonablemente”— provenían de delitos.

Se trata de los vínculos contractuales con Coquimbo Unido, Audax Italiano, Unión La Calera, Everton y Ñublense. Todos forman parte de la causa que sustancia la fiscal Rossana Folli en contra de una veintena de firmas vinculadas al rubro por su operación ilegal en tierras chilenas. Las pesquisas buscan precisamente conocer quiénes son los reales dueños de las compañías y sus intermediarios en suelo nacional.

Una tarea compleja para una historia que se esconde detrás de sociedades constituidas en paraísos fiscales, oficinas “fantasmas” en Santiago y el secretismo de los colaboradores más cercanos de la industria.

Coquimbo: el contrato “cero”

De acuerdo a información recopilada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el organismo persecutor sólo ha podido acceder íntegramente a uno de los cinco contratos que mantiene Betway con el balompié criollo. Corresponde al documento firmado por Coquimbo Unido, el que fue entregado voluntariamente a la PDI por el gerente general del club, Pablo Morales Pérez.

El escrito arroja luces de los intermediarios utilizados por Betway para aterrizar en el fútbol local. Así, el texto legal confirma los servicios prestados por la agencia TVO Sports SpA. Conocida comercialmente como 1190 Sports, la sociedad es una gigante de los deportes. Sin ir más lejos, desde 2019 ostenta los derechos televisivos exclusivos de la Selección Chilena de Fútbol, la Selección Chilena de Rugby y comercializa las licencias audiovisuales de la Liga 1 de Perú, la Liga Profesional de Argentina e, incluso, el poderoso Brasileirao.

Antecedentes que el SII adjuntó a la causa penal -a través de una denuncia- apuntan que TVO Sports fue constituida en 2016 en Chile, con un capital inicial de 6,7 millones. Está representada legalmente por Emilio Martinic García, Pablo Valle Rubio e Ignacio Spencer Uribe. Este último fue uno de los dos representantes de 1190 que participaron de la firma del contrato con Coquimbo Unido en favor de Betway. Lo hizo junto a David Belmar Torres, cofundador y presidente de la agencia. Un viejo conocido de la TV criolla: fue director ejecutivo (s) de TVN y director de programación de Canal 13.

Si bien no está claro cuánto dinero desembolsó la casa de apuestas en favor de TVO Sports por su rol de “embajador” en Chile, el SII cifró en 11 los cobros que emitió la agencia entre enero de 2022 y enero de 2023 a Merryvale Limited. Se trata de una de las firmas vinculadas a Betway —asentada en el paraíso fiscal de Guernsey— con la que esta última se convirtió en el main sponsor de los piratas. En total, fueron ocho facturas y tres notas de créditos las que 1190 Sports envió a su contraparte con sede en la casi imperceptible (pero famosa) isla del Canal de la Mancha.

“Clubes Chilenos Season 2022”, rezaba la descripción de los papeles con los que se tramitaron los pagos en favor de 1190. Y es que —tal como se dijo— Coquimbo no es el único club de Primera División patrocinada por Betway mediante sus colaboradores en Chile.

Los detalles del contrato con Coquimbo Unido A través del texto legal —al que accedió este medio—, los piratas adquirieron una serie de compromisos a cambio de 120 mil dólares anuales, divididos en 12 cuotas mensuales de US$10 mil. Algo así como $8 millones de pesos por mes. Entre las muchas obligaciones contraídas, figura el clásico estampado del auspiciador en la camiseta oficial; asegurar la participación de todos sus jugadores, cuerpo técnico y al menos tres figuras “históricas” en las campañas publicitarias de la casa de apuestas; además del envío de entradas VIP para los partidos de local con servicio de catering incluido, en caso de estar disponible. Fuentes de la industria del fútbol que conocieron los montos desembolsados por Betway manifestaron en privado a BBCL Investiga su extrañeza por lo exiguo de las cifras. Ello, considerando el alto número de exigencias y obligaciones a las que se comprometió el cuadro pirata. Pese a ello, desde la interna de Coquimbo Unido sostienen que este es uno de los mejores acuerdos de patrocinio a los que han podido llegar en los últimos siete años. “No es un contrato cuyo ingreso económico sea realmente decisivo en nuestro presupuesto, sin embargo, realizando un comparativo con los auspicios principales que ha tenido Coquimbo Unido, sí es el contrato más importante en términos económicos”, dice Pablo Morales, gerente general de los piratas. Asimismo, a juicio del ejecutivo, sería una “desventaja” que se prohíban los vínculos entre el fútbol y la industria del juego. “Será una desventaja económica, y, en consecuencia, una desventaja deportiva en comparación con todos los países vecinos que sí contarán con estos ingresos para contratar jugadores o invertir en el club. Si la prohibición fuera a todos los países nos parecería correcto, sin embargo, que solo Chile se auto-imponga esta prohibición lo deja en una evidente desventaja frente a sus pares (clubes y selecciones)”, sostiene Morales.

Un acuerdo sin precios

Ñublense es otro de los equipos que firmó con Betway. Aunque —a diferencia del cuadro hoy adiestrado por Fernando Díaz— sus directivos no estuvieron disponibles para compartir los montos de los contratos con la fiscalía.

A través de un oficio firmado por su entonces gerente general, Hernán Rosemblum, la escuadra chillaneja expresó que no podían compartir copia íntegra del documento por tener cláusulas de confidencialidad. Según argumentaron, Betway los obligó a “tarjar” el valor de los ingresos convenidos.

“Ocurre que son varios los clubes profesionales que contrataron con ella y, en consecuencia, no quieren exponerse a que se informen de cuáles son los valores, debido a que son diferenciados y conlleva que los perjudicaría a ellos en sus futuras negociaciones”, argumentaron.

Así, los ‘Diablos Rojos’ se limitaron a detallar que Betway es efectivamente su patrocinador y que “dicha relación comercial se alcanzó mediante la firma de un contrato de auspicio, intermediado con la agencia de publicidad 1190, cuya razón social es TVO Sports SpA, quien estaba plenamente autorizado por Betway para realizar la negociación”. Una respuesta similar obtuvo el Ministerio Público de parte del gerente general de Audax Italiano, Fernando Martinuzzi. Vía correo electrónico, también reconoció un contrato con Betway, intermediado por 1190.

Sea como sea, Ñublense sí informó quiénes participaron de las negociaciones en favor de la casa de apuestas. El primero corresponde a otro hombre de televisión: Fernando Gualda. Fue gerente general de TV+, mismo cargo que ocupó en Fox International y fungió como representante de ventas en Chile de ESPN. La segunda ejecutiva mencionada es la marketing manager de 1190, Sandra French. El tercero, en tanto, es el asesor jurídico de Azul Azul, Javier Gasman. Contratado bajo la administración de Michael Clark, el abogado es un resistido por la hinchada azul. No sólo por su pasado como fiscal de Cruzados S.A., los controladores de la Universidad Católica, equipo del que es hincha, sino también por sus vínculos laborales con Fernando Felicevich, el representante de las estrellas.

Con la información tenida a la vista hasta el cierre de esta edición, este medio no advirtió respuestas de Everton y Unión La Calera. Requeridos por BBCL Investiga, ninguno de los dos clubes estuvo disponible para este reportaje.

El contrato de los grandes La indagatoria de la fiscal Folli también aborda los contratos de Colo-Colo y Universidad de Chile con CoolBet y Betano, respectivamente. Requeridos por el Ministerio Público, sólo el ‘Cacique’ respondió. Si bien en primera instancia el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, accedió —a través de su abogado— conceder una entrevista a la PDI, éste más tarde desechó esa posibilidad. Argumentó “compromisos deportivos y personales”. En su lugar, envió una escueta declaración por escrito en la que se limitó a reconocer que mantienen un contrato vigente hasta diciembre de 2024 con DoubleSpin Limited, sociedad ligada a CoolBet con domicilio en… Guernsey. Con quien sí se entrevistó Stöhwing fue con El Mercurio, donde el timonel de Blanco y Negro ofreció una cerrada defensa a la legalización de la industria. “Hay que hacerla una actividad regulada, que tributen, que sea legítima…”, dijo. Respecto del contrato, sostuvo que “es el más grande que ha firmado Colo-Colo en su historia: 3 millones de dólares por año”, expresó. “Eso muestra lo importante que es, sería un golpe para nosotros y varios equipos (si no pueden auspiciar)”, complementó. Pese a que la PDI llegó hasta dependencias del Centro Deportivo Azul, la concesionaria que dirige a la Universidad de Chile nunca entregó una respuesta.

Un agente en el concilio de las apuestas

Según conoció BBCL Investiga, además del equipo de intermediarios de 1190 Sports, la PDI identificó a otro agente vinculado a Betway en Chile: Juan Pablo Barahona Niño. Los detectives esperaron hasta el 25 de mayo de 2022 para intentar tomarle declaración al ejecutivo avecindado en Colombia. Lo de la fecha fue adrede. Ese día las principales casas de apuestas —y consecuentemente sus asesores— se dieron cita en CasaPiedra, en Vitacura. Todos celebraban el Caribbean Gaming Show Latam (CGS), una de las conferencias más importantes de la industria que incluye fiestas y cócteles. Una especie de concilio donde se reúnen operadores y proveedores. La idea, ahí, es hacerse de contactos.

Pese a los esfuerzos, los efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) se quedaron con las manos vacías. O casi. Según versa el informe policial, los funcionarios pidieron a la gerenta general de la empresa organizadora del evento ubicar a Barahona Niño. La respuesta fue simple: “No lo conozco”. La ejecutiva dijo que no había nadie inscrito con ese nombre “sin aportar mayores antecedentes”. La PDI se tuvo que resignar a dejar una nota con el número telefónico del oficial a cargo del procedimiento en caso de “cualquier novedad”.

Para sorpresa de los detectives, fue el propio Barahona Niño quien tomó contacto con ellos. Ocurrió en septiembre, cuatro meses después de la CGS. Aunque —al igual que las casas de apuestas— utilizó un intermediario. Fue el abogado Marcos Contreras Enos el que hizo las coordinaciones para allegar una declaración.

El escrito —al que accedió BBCL Investiga— no sólo confirma que el agente sí estuvo en CasaPiedra durante la CGS sino que también arroja luces de los reales controladores de Betway. Así, lo primero fue aclarar que él no es “en absoluto” un empleado de la plataforma de juegos. Más bien un consultor en Argentina de la empresa. Y como en Chile no hay ni country manager ni representante legal de la sociedad, fue él quien llegó a Vitacura para actuar como embajador.

“La última vez que el señor Barahona estuvo en Chile fue hace unos meses y sólo por dos días, cuando la PDI lo fue a buscar a un evento a CasaPiedra. Estos son eventos de la industria en las que concurre gente del mercado de toda Latinoamérica. Estos eventos van migrando de ciudades. De hecho, un mes después del evento en Chile, estuvo el mismo evento en Perú, después hay otro en Miami y a fines de agosto en Iguazú”. Extrado declaración

Así, el asesor desclasificó parte de la estructura societaria a la que pertenece Betway. Desde luego, todas las sociedades están registradas en paraísos fiscales. Justamente la baja carga tributaria para compañías con tal nivel de ingresos convierten a Guernsey y Malta, por ejemplo, en hogares ideales para las casas de apuestas. Pero no es lo único. Esos mismos países también son conocidos por conceder “licencias” para operar casinos online y ofrecen un “alto nivel de secretismo” para las operaciones, apuntan fuentes ligadas a la indagatoria.

“El organigrama (…) se compone aguas arriba por Super Group Limited (Guernsey), SGHC Limited (Guernsey), Pindus Holdings Limited (Guernsey), Kavachi Holdings Limited (Guernsey), BetwayGroupLimited (Guernsey), BetwayLimited (Malta) y, finalmente, BetwayLimited (Guernsey Branch)”, detalló Barahona Niño.

Dentro de toda esa estructura —continuó— el que ostenta una licencia de juegos es Betway Limited de Malta. Según consta en un informe de la PDI fechado en noviembre pasado, la plataforma que ofrece sus servicios de apuestas en Chile está alojada en un servidor en Irán.

Oficinas “fantasmas” En medio de las diligencias, la PDI también intentó obtener información de otra firma de la industria: RojaBet. La casa de apuestas se promociona en sus redes sociales con destacadas figuras del deporte chileno, pero poco y nada se sabe de sus controladores. Lo que sí se conoce es que cuando los detectives de la Bridec llegaron a un domicilio registrado en Providencia —el mismo con el que obtuvieron su dominio web en Chile— no encontraron a nadie. “Las puertas se encontraban cerradas, de las cuales no salieron residentes. (El) sitio del suceso es de tipo virtual e indeterminado, puesto que predomina la inmaterialidad”, reza el informe policial donde quedaron anotadas las pesquisas.

Clientes “VIP” y lavado de dinero

De acuerdo a archivos revisados por este medio, Betway no cuenta con una hoja de vida del todo limpia a nivel internacional. En 2020 fue multada y obligada a pagar 11,6 millones de libras esterlinas (unos 13 mil millones de pesos) por no tomar medidas de responsabilidad social ni preventivas contra el lavado de dinero. Se trata de operaciones relacionadas “con siete de sus clientes de alto gasto”.

Según expuso entonces la Gambling Commission de Reino Unido, el operador “no realizó comprobaciones de la fuente de fondos de un cliente ‘VIP’ que depositó más de £8 millones y perdió más de £4 millones durante un período de cuatro años”.

Y peor aún: la indagatoria del organismo británico encargado de regular la industria estableció que Betway permitió que 5,8 millones de libras esterlinas fluyeran libremente a través de la plataforma, pese a que se sabe o se “sospecha razonablemente” que estos dineros proceden de delitos.

BBCL Investiga requirió vía e-mail un pronunciamiento formal a la Gambling Commission respecto de si Betway pagó finalmente la multa impuesta, sin una respuesta hasta el cierre de esta edición. Quienes sí contestaron fueron los intermediarios en Chile de la plataforma de juegos, 1190 Sports.

A través de una declaración, dijeron desconocer la sanción impuesta por Reino Unido a su representada “ya que ese hecho fue posterior al inicio de las conversaciones”.

“Es importante señalar que al momento de poner en marcha este acuerdo no existía impedimento de ningún tipo para llevar adelante una negociación”, indicaron.

Consultados respecto de si han sido requeridos por la fiscalía, descartaron una petición para colaborar con la investigación, aunque señalaron que “1190 Sports siempre ha sido y será respetuoso del marco jurídico vigente en cada mercado que opera”.

“De nuestra parte la autoridad siempre encontrará la mejor disposición para contestar sus inquietudes y de esa manera colaborar en cada el proceso”, agregaron.

“Para despejar dudas, estos contratos (de 1190 con Betway) pagan el IVA asignado, todo bajo las regulaciones tributarias del país. Entendiendo que ha habido un cambio de contexto, consideramos ésta una buena instancia para que se comience a trabajar el marco legal que regule la actividad de los casinos en línea, al igual que en otros mercados, y así establecer normativas claras y transparentes para el segmento”, sentenciaron.

Lea la respuesta completa aquí: