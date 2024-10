El joven delantero argentino Alejandro Garnacho, nominado al Premio Kopa 2024, se vio envuelto en polémica durante la entrega del Balón de Oro en París, no por su desempeño futbolístico, sino por una inesperada reacción con el periodista Emiliano Raggi. Raggi acusó a Garnacho de ignorarlo y negarse a ser entrevistado en español, a pesar de ser argentino, lo que generó sorpresa y desilusión en el comunicador. A través de redes sociales, Raggi compartió su experiencia y comparó la actitud de Garnacho con la de otros futbolistas que sí accedieron a hablar en español. A pesar de la controversia, Raggi no mostró arrepentimiento y destacó la importancia del respeto en las interacciones, señalando que Garnacho aún tiene tiempo para aprender a ser educado.

El pasado lunes se celebró una nueva edición de la entrega del Balón de Oro y uno de los protagonistas de la noche en París fue Alejandro Garnacho, nominado al Premio Kopa 2024 que galardona al mejor jugador joven del año.

En esta oportunidad el delantero de la Selección Argentina y el Manchester United no fue tendencia en redes sociales por haber conquistado el premio en cuestión, sino por la inesperada reacción que tuvo con Emiliano Raggi, periodista argentino que cubrió la ceremonia para TNT Sports, quien lo acusó severamente.

La fuerte acusación de Raggi en contra de Garnacho

El propio Raggi publicó en su cuenta de X (antes conocida como Twitter) un hilo de mensajes donde detalló el incómodo momento que vivió con el joven delantero. “Quería contar mi experiencia con Alejandro Garnacho, porque sigo incrédulo”, comenzó el periodista.

Luego en su segundo y tercer mensaje relató que se acercó a Garnacho para poder entrevistarlo a lo que el delantero no solo lo ignoró, sino que le indicó a una de las personas de la organización del evento que solo haría entrevistas en inglés.

Si bien dicha reacción lo sorprendió, Raggi comentó que insistió para poder entrevistarlo en español, pero la respuesta fue negativa otra vez. “Mis colegas de Brasil y Francia no entendían la situación. Es como si Ederson, Martinelli o Paquetá (jugadores brasileños) pidieran hablar con la TV de Brasil en inglés”, argumentó.

Continuando con su descargo, Raggi no logró ocultar su desilusión ante este episodio, argumentando que “los jugadores de fútbol habitualmente piden respeto de los periodistas. Yo también pido que me respeten a mí, porque yo no falto el respeto”.

De hecho, comparó la reacción de Garnacho con la del Dibu Martínez y Rodri, el ganador del Balón de Oro, a quienes sí logró entrevistar en español, a pesar de que militan en el fútbol inglés revelando que tuvieron la predisposición de parar a hablar con él.

Volviendo al cruce con Garnacho agregó: “Que ni me mires teniéndome al lado y te niegues a hablar en español para la TV argentina siendo argentino y jugador de la Selección es algo que no voy a entender. Prefiero que me digas que no tenes ganas de hablar y listo, más fácil”.

Llegando al final de su descargo, Raggi añadió: “Tampoco me iban a cambiar la vida sus declaraciones. Pero es la actitud y las maneras lo que no puedo entender. Conozco muchísimos futbolistas educados y buena gente. Que ganaron todo. Quizás sea buen momento para Garnacho de mirarse en ese espejo”.

Para concluir, el periodista argentino no mostró arrepentimiento sobre los mensajes que publicó, que rápidamente generaron una inmensidad de reacciones, pero sí busco hacerlo del lado del respeto. “No suelo hacer este tipo de posteos, pero todavía sigo sin entender su actitud. Quizás sea buen chico, tiene 20 años. Hasta podría ser mi hijo. En todo caso todavía está a tiempo de aprender a ser educado”.