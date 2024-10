Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, no ganará el Balón de Oro y el club ha decidido no asistir a la ceremonia, cancelando su viaje a París. A pesar de ser considerado uno de los favoritos, el trofeo no llegará a sus manos, lo que sorprendió a la interna del equipo, ya que el jugador había fanfarroneado durante el clásico contra el FC Barcelona asegurando que se quedaría con el premio. Tras un encontrón con Gavi durante el partido, Vinicius le mencionó que el lunes se iría por el Balón de Oro, pero la situación dio un giro inesperado al no obtener el galardón y perder la oportunidad de asistir a la gala organizada por France Football.