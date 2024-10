Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Manchester United despidió al entrenador Erik Ten Hag luego de la derrota contra el West Ham United que dejó al equipo en la decimocuarta posición de la Premier League con once puntos en nueve jornadas. Ten Hag, quien ganó una Copa de la Liga y una FA Cup en sus dos temporadas, no pudo mantener el rendimiento esta temporada, sumando solo once puntos de 27 posibles en la Premier y sin victorias en la Europa League. Tras la destitución, Ruud van Nistelrooy asume como entrenador interino mientras el United busca un nuevo técnico. El club deberá pagar una indemnización de 16 millones de libras a Ten Hag.