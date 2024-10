Para nadie es novedad que Manchester United y Manchester City son eternos rivales tanto de la emblemática ciudad británica como en la Premier League, pero ambos elencos presentan dispares realidades en el fútbol inglés.

Por un lado, los Sky Blues siguen llenándose de logros, títulos y galardones, alzándose como punteros de la Premier en la actual temporada y en Champions, mientras que los ‘Red Devils’ ven desde muy abajo las glorias conseguidas por el cuadro dirigido por Pep Guardiola.

No obstante, el difícil momento económico que está viviendo el cuadro que hace local en Old Trafford, los impulsó a realizar una urgente petición a los del Etihad de cara a la ceremonia del balón de oro.

Resulta que según información revelada por Daily Mail, Manchester United le pidió al City poder llevar a sus jugadores que son partes de los nominados a la gala que se realizará en Francia.

Esto debido a que la gigantesca delegación de los Citizens arrendó un avión privado para llevar a sus representantes, mientras que los del United no quieren (o no pueden) pagar un vuelo a parte para sus jugadores.

En lo detallado por el medio inglés, desde Manchester City bajaron el mazo a su petición y rechazaron categóricamente llevar a los jugadores del United en su avión. ¿El motivo? Las plazas de su avión estaban “todas ocupadas”, explica Daily Mail.

Todo esto se debe al nuevo plan impuesto por Sir Jim Ratcliffe y el grupo INEOS en Manchester United, quienes arribaron al histórico elenco inglés con la misión de ahorrar costos en una complicada temporada.

Por un lado, el Manchester City viaja hasta Francia con decenas de jugadores en su avión, debido a que Phil Foden, Erling Haaland, Rodri y Ruben Dias están nominados a mejor futbolista del año.

Así también, Savinho está nominado como mejor jugador sub-21, Guardiola como mejor entrenador y todo el plantel de Manchester City masculino como el mejor elenco de la temporada, mientras que las jugadoras Yui Hasegawa de Japón, la inglesa Lauren Hemp y la jamaicana Khadija Shaw, son integrantes de la lucha por ser la mejor del 2024.

Por su parte, Manchester United solo tiene a dos nominados para el mejor jugador joven de la temporada, título que pelean Alejandro Garnacho y Kobbie Maino.

EXCLUSIVE

🔴Manchester United asked City if Kobbie Mainoo & Alejandro Garnacho could join their flight to Paris for Ballon d'Or

🔵City politely declined the request as the flight was full with their eight nominees

✒️https://t.co/pCMuuyHGkO

— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) October 26, 2024