Este lunes, el exlateral del Manchester City, Benjamin Mendy, llevó a su otrora equipo hasta tribunales para demandarlo por sueldos impagos y ahí, lanzó una “bomba”.

Cabe mencionar que el futbolista francés fue desvinculado de los ‘citizens’ en agosto de 2021, todo esto, en medio de acusaciones en su contra por violación.

Tras un largo proceso judicial, el campeón del mundo con Francia fue absuelto de los cargos y hoy, aseguró que sus compañeros fueron cómplices de fiestas en las que perdió grandes sumas de dinero e incluso, con mujeres y alcohol de por medio.

“Todos bebimos alcohol. Todos tuvimos relaciones casuales con mujeres. Todos incumplimos las restricciones por la COVID-19. Esto no excusa mi comportamiento, pero creo que es injusto que el Manchester City me señale como lo ha hecho. La diferencia entre mí y los demás jugadores del Manchester City, es que yo fui el que fue acusado falsamente de violación y humillado públicamente”, dice la declaración de Mendy citada por The Telegraph.

Lo que indica el jugador es que su equipo le pague una deuda salarial de 13,8 millones de euros.

“Tuve dificultades para pagar la pensión alimenticia, me sentí fatal. Raheem Sterling, Bernardo Silva y Riyad Mahrez me prestaron dinero para ayudarme a pagar mis gastos legales y mantener a mi familia”, reconoció.

“En ningún momento el Manchester City se disculpó conmigo, ni siquiera reconoció que sus acciones casi me cuestan todo. Creo que es justo y correcto que me paguen el salario que hubiera ganado si no hubiera sido detenido falsamente por delitos que no cometí“, concluyó Mendy.

