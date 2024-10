Un exjugador que se ha convertido en todo una estrella al ser entrenador es Xabi Alonso, exvolante de equipos como Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool y selección española que por ahora goza de ser el estratega del Bayer Leverkusen.

No obstante, su estadía en suelo alemán parece tener los días contados, ya que dos gigantes del fútbol europeo buscan su fichaje para ser el nuevo adiestrador.

Por un lado, diversos medios en suelo español revelan que Manchester United lo tiene en el top de la lista para reemplazar a Erik Ten Hag, actual DT neerlandés que está contra las cuerdas en los ‘Diablos Rojos’.

Esto debido a que por estos momentos, tiene al histórico cuadro inglés en la décima cuarta posición de la Premier League, alejado de todos puestos de competencias internacionales a 7 fechas del inicio de la temporada.

Esto sumado con los diversos problemas que ha tenido Ten Hag con varios jugadores como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández, Jadon Sancho, entre otros, catapultarían la salida del estratega tulipán.

Segun varios reportes desde España, Manchester United ha incluido a Xabi Alonso en su lista de candidatos para reemplazar a Erik ten Hag en caso de ser despedido y estan dispuestos a "tirar la casa por la ventana" por la contratación del entrenador. pic.twitter.com/xXxYUWzPgu — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 8, 2024

No obstante, los ‘Red Devils’ no son los únicos interesados en el exjugador, ya que según reportes de The Athletic, Real Madrid tiene en carpeta a Alonso para ser el sucesor de Carlo Ancelotti.

El estratega italiano tiene contrato hasta mediados del 2026 y Real Madrid quiere abrochar lo más pronto posible a su sucesor, pero deberán luchar contra el Manchester United para conseguir un entrenador top como Xabi Alonso.

Resta por ver cuál será el destino que tome el futuro de Xabi Alonso, si se mantiene en Alemania junto al Bayer Leverkusen hasta esperar al Real Madrid o comienza una nueva etapa como sucesor de Erik Ten Hag en un mítico elenco inglés como el Manchester United.