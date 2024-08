El Bayer Leverkusen, con un jugador menos durante más de una hora, venció al Stuttgart en definición a penales y obtuvo así la Supercopa de Alemania, tercer título del club en cinco meses: antes fue la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Los dirigidos por el español Xavi Alonso se impusieron 4-3, desde los 12 pasos, luego de empatar a 2 goles en el tiempo regular de la final jugada este sábado en el Bay Arena de Leverkusen.

Resultado que da continuidad al gran rendimiento de la pasada campaña, y al alto nivel competitivo, pese a jugar con uno menos desde el minuto 37.

El duelo mostró a los dos mejores equipos de la Budnesliga en la pasada temporada. Dos revelaciones que dejaron fuera del escaparate a los habituales Bayern Múnich o Borussia Dortmund relegados a un papel secundario.

Fue el Bayer Leverkusen el que dio primero y tomó ventaja con el gol de cabeza de Victor Boniface a pase de Edmond Tapsoba, al segundo intento en una jugada que nació en un saque de esquina. Enzo Millot empató de inmediato para el Stuttgart en el BayArena.

Una entrada dura e innecesaria de Martin Terrier sobre Ermedin Demirovic supuso una roja que dejó al conjunto de Xabi Alonso con un jugador menos y contra las cuerdas, condicionado para el resto. Justo antes del intermedio, llegó la avalancha del Sttutgart. Enzo Millot tiró al larguero y también Pasca Stenzel se topó con el palo.

Undav hizo el 1-2 pero, después de una épica temporada invicta y llena de remontadas, el Bayer empezó la siguiente de la misma manera, forzando la prórroga en el minuto 88 con Patrik Schick.

Los penaltis decidieron al campeón de la Supercopa alemana, por primera vez en su historia para los de Leverkusen, en una tanda en la que no falló ni un lanzamiento el conjunto del técnico español.

