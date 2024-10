Remezón en el fútbol europeo. Elif Karaarslan, árbitra de 24 años, recibió una suspensión de por vida por parte de la Federación Turca de Fútbol (TFF) después de supuestamente aparecer en un vídeo sexual con Orhan Erdemir, un inspector de árbitros de la UEFA de 61 años.

Elif, que tuvo que abandonar su carrera futbolística debido a una lesión y presenta hoy más de 363.000 seguidores en las redes sociales, negó categóricamente ser una de las personas involucradas en el material filtrado.

”Hay un video que se intenta asociar conmigo, pero no tiene nada que ver conmigo y la calidad de la imagen es extremadamente mala. No soy la persona que aparece en el vídeo y el hecho de que me enfrente a una acusación tan grave es un atentado contra el honor de una mujer”, dijo Karaarslan en declaraciones que reproduce el medio turco OrduHayat.

En tanto, el abogado de la joven colegiada negó la implicación de su cliente en la filmación y señaló a la inteligencia artificial como la responsable de la manipulación del contenido.

“Se publicó en las redes sociales un video montado, que no era el original y fue creado enteramente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona en las redes sociales y no tiene ninguna relación con el cliente de ninguna manera”, expresó.

Por su parte, Orhan Erdemir también fue suspendido de por vida y apuntó que el vídeo fue compartido sin su permiso. El árbitro internacional entre 1999 y 2002 admitió que su carrera está arruinada.

“Mi honor, tanto en la familia, como en mi círculo social y en la comunidad arbitral, quedó destruido. Además de mis pérdidas económicas, el daño emocional que he sufrido es indescriptible”, declaró.

En el informe que difundió el TFF en su sitio oficial, se indica que a pesar de las argumentaciones presentadas se resolvió no dar lugar a la objeción que presentó Karaarslan y se resolvió por “unanimidad” la decisión tomada vinculada a la suspensión.