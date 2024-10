Chile recibe este jueves a Brasil por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, en un partido que asoma crucial para las aspiraciones de La Roja.

La Verdeamarela tampoco llega en un gran momento, por lo que la exigencia para el técnico Dorival Junior es llevarse los puntos desde Santiago y enmendar el rumbo de cara al próximo certamen planetario.

En ese escenario, el periodista brasileño de ESPN, Antonio Rocha, desmenuzó con Bío Bío lo que esperan en su país del choque ante Chile.

“Dorival va a poner un equipo muy ofensivo. Brasil está con una presión muy grande, no está bien en las Eliminatorias”, dijo el comunicador.

“La gente no está muy entusiasmada, no hay mucha confianza en Brasil. No está bien, ha habido cambios de entrenador en muy poco tiempo, no juega bien fuera de casa. Si Neymar ni Vinicius, la gente no está con muchas expectativas”, complementó Antonio Rocha.

Luego, el reportero brasileño se refirió a la percepción que tienen en su país de La Roja de Ricardo Gareca.

“Chile está en un proceso de reconstrucción. Solo está Eduardo Vargas, que sigue en Brasil, de la generación de oro. Vargas es un jugador que todos conocen, al que todos temen. Pero la otra parte son jugadores muy jóvenes. Chile puede sacar ventaja de esta presión con la que llega Brasil”, concluyó el periodista de ESPN.

Vale mencionar que la Verdeamarela tendría su oncena titular confirmada: Ederson en el arco; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Abner; André, Lucas Paquetá, Savio, Rodrygo, Raphinha; e Igor Jesús.

Chile y Brasil se enfrentan a partir de las 21:00 horas, este jueves 10 de octubre, en el Estadio Nacional.