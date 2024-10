Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El reconocido entrenador alemán Jürgen Klopp, ex técnico del Liverpool, asume como nuevo "jefe global de fútbol" de Red Bull a partir de 2025, liderando la dirección estratégica de clubes como Leipzig, Salzburgo, New York y Bragantino. Klopp se enfocará en potenciar el talento futbolístico dentro de la compañía bajo la dirección del director general Oliver Mintzlaff. Su contrato de cinco años no contempla cláusula de salida, lo que implicaría que Red Bull tendría la última palabra en caso de interés de la Federación Alemana por contar con Klopp luego del Mundial de 2026.