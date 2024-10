Uruguay de Marcelo Bielsa oficializó este lunes su convocatoria para la próxima doble fecha de Eliminatorias de octubre con una importante novedad: el retorno del delantero Darwin Núñez.

Y es que el atacante charrúa fue sancionado por Conmebol en agosto pasado debido al escándalo de semifinales de la última Copa América, cuando, tras perder con Colombia, subió a la tribuna y se peleó con fanáticos ‘cafetaleros’.

El ente rector del balompié sudamericano no se guardó nada y castigó a Núñez con cinco fechas de sanción.

Sin embargo, luego de perderse los dos partidos de septiembre, el futbolista de Liverpool retorna en gloria y majestad a la ‘Celeste’.

¿Por qué Darwin Núñez puede jugar pese a su sanción vigente?

En este regreso de Núñez fue fundamental la insistencia de Bielsa, quien ha contado con el jugador como estelar desde su arribo a la banca.

Clave también fue el papel de la Federación Uruguaya de Fútbol, que recurrió al TAS y logró una “pausa” al castigo, reportó el portal Referí de ese país.

Sí, la sanción de Núñez sigue vigente, pero el recurso uruguayo consiguió paralizarla mientras continúa la investigación en su contra.

Al ser consultado por esta situación, Jorge Fossati, DT de Perú y próximo rival de los uruguayos manifestó que “es raro, qué casualidad… No entiendo estas cosas, no me gustan”.