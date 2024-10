La FIFA debe aplicar “tolerancia cero ante las conductas discriminatorias y el racismo” en relación con los clubes israelíes que de forma ilegal juegan en los territorios palestinos ocupados, afirmaron este jueves expertos de la ONU, cuando la organización rectora del fútbol mundial analiza posibles sanciones a la Federación de Israel por este motivo.

En un comunicado, los expertos de Naciones Unidas denunciaron que al menos ocho equipos de club israelíes disputan sus partidos en Cisjordania y un noveno ha jugado algún encuentro en asentamientos de colonos israelíes en territorio ocupado.

Estos clubes, integrados en la Asociación de Fútbol Israelí (IFA), “han mostrado racismo hacia el pueblo palestino durante años”, indicaron.

Al autorizar estas prácticas, la IFA transige con una ocupación de los territorios palestinos que “viola la ley internacional, como reiteró la Corte Internacional de Justicia en su dictamen del 18 de julio de 2024”, afirmaron los expertos.

Durante la presente jornada, la FIFA anunció que su Comité Disciplinario y su Comité de Gobernancia, Auditoría y Cumplimiento analizarán las denuncias de la federación palestina de fútbol contra su homóloga israelí por la existencia de los citados clubes que juegan en Cisjordania y otras prácticas discriminatorias.

Ya en marzo, Palestina solicitó a la FIFA que suspendiera a Israel por los ataques sobre Gaza, aunque se decidió entonces que el Consejo de la organización fuera el encargado de adoptar posibles decisiones al respecto.

En la FIFA, Palestina tiene el mismo estatus de miembro que Israel y otros Estados o territorios con selección propia, a diferencia de lo que ocurre en muchas organizaciones internacionales, incluidas las del sistema de Naciones Unidas.

El comunicado de los expertos de la ONU está firmado por la relatora de la ONU sobre derechos culturales (Alexandra Xanthaki), su homóloga para la lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia (Ashwini K.P.) y los miembros del Grupo de Trabajo sobre Corporaciones Internacionales, Empresas y Derechos Humanos.

The Palestine Football Association (PFA) expresses its gratitude to the FIFA Council and President for convening a meeting to discuss the legal assessment of our proposal, presented during the FIFA 74th Congress in May in Bangkok.

