Antes de llegar con bombos y platillos al Real Madrid, el adiós de Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain (PSG) estuvo marcado por su tensa, más no aclarada, relación con su DT Luis Enrique, la que hoy vuelve a estar en la palestra.

En la serie del estratega español, titulado “No tenéis ni puta idea”, aparece una charla entre él y su pupilo tras una derrota ante Barcelona (3-2) en la ida de los cuartos de final de la Champions LeagueC y ahí, hubo palabras de duro calibre.

“He leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de las hostias a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta“, dijo.

En esa línea, motivó al francés al decirle “tú eres un fenómeno, un top mundial, sin ninguna duda. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande”.

Fue ahí que, sin tapujos, Luis Enrique siguió comparando a Mbappé con Michael Jordan, esta vez, reprochándole su ausencia de liderazgo.

“Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y después como jugador. Tienes que ir a presionar y volver rápido. No me vale solo eso (tus goles), un líder de verdad también aparece cuando no puedes ayudar con los goles y entonces, debes ayudar en lo defensivo”.

“Si tú presionas, eres la hostia, pero si además logras que tus compañeros hagan lo mismo, tenemos una máquina de equipo”, puntualizó.

Finalmente, el campeón del mundo con Francia en 2018 respondió con un “lo tengo claro”. La semana después, el PSG eliminó al Barcelona de la Champions y al fin de temporada, el excrack del Mónaco terminó firmando en el Real Madrid.