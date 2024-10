Con la presencia de dos equipos chilenos arrancará este jueves 3 de octubre la Copa Libertadores Femenina 2024, torneo que se disputará en Paraguay hasta el 19 del presente mes.

Por el balompié nacional dirán presente Colo Colo y Santiago Morning, campeón y subcampeón respectivamente de la temporada 2023.

Las albas integran el Grupo B y jugarán la ronda inicial con el local Olimpia, Always Ready de Bolivia y Santos de Brasil. Recordar que el ‘Cacique’ se consagró ganador de este certamen en el año 2012, venciendo en la final y por penales a Foz Cataratas de Brasil.

Las ‘bohemias’, en tanto, serán parte del Grupo D de la competición y se enfrentarán a Deportivo Cali (Colombia), Guaraní (Paraguay) y Alianza Lima (Perú).

La Libertadores Femenina 2024 se disputará en dos instancias: una fase preliminar (fase de grupos), en la que solo los dos primeros clubes de cada grupo clasificarán automáticamente a los cuartos de final, y una fase final que incluirá los cuartos, las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

El campeón de este certamen se embolsará un total de 2.000.000 de dólares, mientras que el subcampeón la suma de 600.000 de la divisa estadounidense.

Grupos de la competición

Grupo A

Corinthians (BRA)

Boca Juniors (ARG)

Academia Integral de Fútbol (VEN)

Libertad (PAR)

Grupo B

Olimpia (PAR)

Colo Colo (CHI)

Always Ready (BOL)

Santos (BRA)

Grupo C

Ferroviária (BRA)

Dragonas IDV (ECU)

Peñarol (URU)

Independiente Santa Fe (COL)

Grupo D

Deportivo Cali (COL)

Guaraní (PAR)

Alianza Lima (PER)

Santiago Morning (CHI)

Fixture del torneo (hora chilena)

Fecha 1 (jueves 3 de octubre – viernes 4 de octubre)

Olimpia vs. Colo-Colo – Estadio Ypané, Ypané – 17:30

Corinthians vs. Boca Juniors – Estadio Arsenio Erico, Asunción – 18:30

Always Ready vs. Santos – Estadio Ypané, Ypané – 21:30

Academia Integral de Fútbol Femenino vs. Libertad – Estadio Arsenio Erico, Asunción – 21:00

Ferroviária vs. Dragonas IDV – Estadio Arsenio Erico, Asunción – 18:30

Alianza Lima vs. Santiago Morning – Estadio Ypané, Ypané – 18:30

Peñarol vs. Santa Fe – Estadio Arsenio Erico, Asunción – 21:00

Deportivo Cali vs. Guaraní – Estadio Ypané, Ypané – 21:00

Fecha 2 (domingo 6 de octubre – lunes 7 de octubre)

Olimpia vs. Always Ready – Estadio Ypané, Ypané – 17:30

Corinthians vs. Academia Integral de Fútbol Femenino – Estadio Arsenio Erico, Asunción – 17:30

Colo-Colo vs. Santos – Estadio Ypané, Ypané – 20:00

Boca Juniors vs. Libertad – Estadio Arsenio Erico, Asunción – 20:00

Ferroviária vs. Peñarol – Estadio Arsenio Erico, Asunción – 17:30

Deportivo Cali vs. Alianza Lima – Estadio Ypané, Ypané – 17:30

Dragonas IDV vs. Santa Fe – Estadio Arsenio Erico, Asunción – 20:00

Guaraní vs. Santiago Morning – Estadio Ypané, Ypané – 21:00

Fecha 3 (miércoles 9 de octubre – jueves 10 de octubre)

Boca Juniors vs. Academia Integral de Fútbol Femenino – Estadio Ypané, Ypané – 17:30

Libertad vs. Corinthians – Estadio Arsenio Erico, Asunción – 17:30

Colo-Colo vs. Always Ready – Estadio Ypané, Ypané – 20:00

Santos vs. Olimpia – Estadio Arsenio Erico, Asunción – 20:00

Dragonas IDV vs. Peñarol – Estadio Ypané, Ypané – 17:30

Santa Fe vs. Ferroviária – Estadio Arsenio Erico, Asunción – 17:30

Santiago Morning vs. Deportivo Cali – Estadio Arsenio Erico, Asunción – 21:00

Guaraní vs. Alianza Lima – Estadio Ypané, Ypané – 21:00

Dónde ver a las chilenas en la Libertadores

Los partidos de Colo Colo y Santiago Morning será podrán ver en vivo por streaming a través de la señal online de Pluto TV y MiCHV, en su sitio web y aplicación disponible para Android e iOS.

𝐅𝐢𝐱𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 🤟🏻⚪️⚫️ Te dejamos la programación de los partidos de las Albas en la fase grupal de la CONMEBOL Libertadores Femenina que se disputará en Paraguay 🏆🇵🇾 🗓️ Debutamos este jueves 03 de octubre ante Olimpia a las 17:30 horas. pic.twitter.com/fO9nfO1RpO — Colo-Colo Femenino (@ColoColoFem) September 30, 2024