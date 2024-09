La plantilla plagada de estrellas del Real Madrid ha tenido problemas para afianzar su poderío en la actual temporada de La Liga en España, pero tanto Endrick como Mbappé, ambos recién llegados al plantel ‘Merengue’ ya comienzan a dar sus primeros destellos.

Resulta que el francés ya ha logrado encajar brillantes goles, como el anotado en la jornada del día de hoy ante el Deportivo Alavés, luego de armar una excelente jugada junto a Bellingham y terminar anotando con una estelar factura.

MBAPPE SLICES ALAVES THROUGH TO SCORE FOR MADRID 🔥 pic.twitter.com/UJbBUipPFA

— ESPN FC (@ESPNFC) September 24, 2024