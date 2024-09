El exjugador del Manchester United, Anderson, quien fuera compañero de Cristiano Ronaldo y apodado el 'nuevo Ronaldinho', enfrenta una dura realidad a sus 36 años al ser condenado a prisión en Brasil por no pagar la pensión alimenticia de sus dos hijos, adeudando cerca de 48.000 euros. Tras una filtración, se reveló que deberá cumplir 30 días de régimen cerrado en la prisión Instituto Penal Irmao Miguel Dário en Porto Alegre, aunque podría ser en régimen semiabierto si no hay vacantes. Si paga la deuda, la orden de arresto será retirada y recuperará la libertad, sumando este problema a un litigio previo en 2021 por desvío y blanqueo de capitales.

La fama en el fútbol internacional es muy difícil de canalizar y muy pocos jugadores son los que no se corrompen con las altas sumas de dinero, fiestas y reconocimientos que se les dan.

Este es el caso de Anderson, exjugador del Manchester United, compañero de Cristiano Ronaldo y el apodado ‘nuevo Ronaldinho’ quien ahora presenta una vida totalmente diferente a sus 36 años con un destino tras las rejas.

En su momento, los ‘Diablos Rojos’ ofrecieron y pagaron 32 millones de euros por su fichaje y lentamente se vio opacado por lo realizado por un joven Cristiano Ronaldo que hizo lo que quizo en Inglaterra.

Ahora, el exjugador que se retiró en 2019 en el fútbol turco enfrenta una nueva y difícil etapa en su vida, luego de ser condenado a prisión en Brasil por no pagar la pensión alimenticia a sus dos hijos.

El dinero que debe pagar

Según reportes de medios brasileños, Anderson debe una suma cercana a los 48.000 euros.

La sentencia aún no ha sido ejecutada y se ha conocido luego de una filtración con lo que el abogado del ex jugador no se ha pronunciado.

En 30 días el jugador deberá ser detenido y llevado al Instituto Penal Irmao Miguel Dário, una prisión en Porto Alegre. La sentencia es de 30 días a régimen cerrado, aunque el juez indica que si no hay ‘vacantes’, deberá cumplirse en régimen semiabierto.

Si paga la deuda, se retirará la orden de arresto y Anderson quedará en libertad.

Cabe recordar que este no es el primer problema que ha tenido Anderson con las leyes brasileñas, ya que en 2021, se vio envuelto en un litigio en donde pedían 10 años de cárcel por desvío y blanqueo de capitales a través de su empresa de criptomonedas.