El portugués Cristiano Ronaldo continúa batiendo récords: se convirtió en el primer futbolista en alcanzar los 900 goles, al anotar en el triunfo 2-1 de su Selección sobre Croacia por la Liga de las Naciones de la UEFA.

El delantero de 39 años se emocionó en el festejo, mientras sus compañeros e hinchas en el Estadio de Benfica le rendían pleitesía por lograr este gran registro de goles.

Y al término del partido, de acuerdo a RRP, CR7 dejó una frase que de seguro dará qué hablar.

Cristiano se dio tiempo para valorar la victoria de Portugal y reabrió la polémica iniciada por el francés Kylian Mbappé antes de la última Eurocopa y la Copa América, afirmando que el torneo en el ‘Viejo Continente’ está al nivel de una Copa del Mundo.

“Que Portugal gane la Eurocopa equivale a ganar un Mundial”, declaró Cristiano Ronaldo tras el duelo.

“Ya he ganado con Portugal dos trofeos que realmente quería. No me motiva eso. Me motiva disfrutar del fútbol y los récords vienen por sí solos”, agregó el luso.