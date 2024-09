El neerlandés Memphis Depay fue recibido este miércoles como una estrella en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, por la afición del Corinthians, en un momento en que el equipo lucha por no descender a segunda división.

El delantero de Países Bajos desembarcó de madrugada en una terminal de vuelos privados y se acercó a una valla para saludar, sacarse fotos y firmar autógrafos a un grupo de fanáticos cargados de ilusión.

Depay, de 30 años e internacional con su selección, estaba sin equipo, tras terminar su etapa en el Atlético de Madrid, y ha firmado un contrato con el Corinthians por dos temporadas y media, es decir, hasta finales de 2026.

Los hinchas del conjunto paulista se empezaron a arremolinar en una de las puertas de salida de la terminal 3 de pasajeros desde las primeras horas de la madrugada de este miércoles.

Lo esperaban con las voces afinadas y todo el repertorio de cánticos del que es uno de los clubes más tradicionales de Brasil.

Sin embargo, la afición se tuvo que trasladar después a la terminal de vuelos privados, a unos dos kilómetros de distancia, cuando supieron que el exjugador de FC Barcelona, Manchester United y Olympique Lyon iba a aterrizar en un avión privado.

Una parte desistió, pero aun así Depay tuvo una calurosa acogida por parte de los más entusiasmados, algunos de los cuales vinieron directos del trabajo y estuvieron toda la noche en vela.

Depay conocerá este miércoles a sus nuevos compañeros y después acudirá al estadio Neo Química Arena para vivir de cerca el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa do Brasil, en el que el Corinthians está obligado a remontar el 2-1 que encajó en la cancha del Juventude.

La escuadra de Sao Paulo vive un momento institucional y deportivo delicado.

En este momento, ocupa la zona de descenso de la Liga brasileña, con 25 puntos en 25 partidos y solo cinco victorias en su casillero.

No obstante, sigue vivo en la Copa do Brasil y en la Copa Sudamericana, donde se medirá este mes al también brasileño Fortaleza en cuartos de final.

