El Inter Miami de Lionel Messi anunció este lunes el fichaje hasta el final de la presente temporada del veterano portero argentino Óscar Ustari, de 38 años.

“Inter Miami CF anunció hoy que ha fichado al arquero argentino Óscar Ustari por el resto de la temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS). Ustari, quien ocupará una plaza internacional en la plantilla, suma experiencia al equipo por lo que resta del año”, informó el club rosado en un comunicado.

El argentino proporcionará al equipo del técnico Gerardo ‘Tata’ Martino una alternativa al portero Drake Callender, que está viviendo dos grandes temporadas a nivel personal.

“Estoy ilusionado de llegar a un club como Inter Miami y agradecido por esta oportunidad de poder ser parte de esta gran institución que aspira a grandes cosas. También estoy muy feliz de reencontrarme con Leo [Messi] en un vestuario y dentro de la cancha después de tanto tiempo”, dijo Ustari.

Así, el futbolista suma una nueva experiencia en una carrera que le vio competir en Europa, con Getafe y Sunderland, y en Sudamérica, con la camiseta de Independiente, Boca Juniors, Newells Old Boys, Liverpool de Uruguay y Audax Italiano.

De los más de 390 partidos en su carrera, el trasandino disputó 13 de ellos en el Campeonato Nacional 2024 con el elenco de La Florida, antes de rescindir su contrato con la institución en junio.

Ustari fue campeón del Mundial sub’20 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 junto a Lionel Messi.

Óscar ya está aquí 🇦🇷 Bienvenido al sueño 💗🖤

Argentine goalkeeper Óscar Ustari Joins the Club after playing across Europe’s and South America’s top leagues.

All details here: https://t.co/jzXNi5cDC3 pic.twitter.com/hQQBjlhzqQ

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 9, 2024