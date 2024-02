Desde escapar del desastre nuclear de Chernobyl en su infancia, hasta convertirse en una leyenda del fútbol europeo y un influyente político en Ucrania. La historia del exjugador Andriy Shevchenko emerge como una de las más extraordinarias del deporte. Un viaje marcado por el coraje, el éxito y su determinación en la cancha y en los pasillos del poder.

La cruda infancia de Shevchenko: “Mis amigos murieron todos”

Nacido el 29 de septiembre de 1976 en Obolon (Unión Soviética), un pequeño pueblo a pocos kilómetros de Chernobyl, los recuerdos de niño del exfutbolista ucraniano están marcados por las consecuencias que dejó el peor desastre nuclear de la historia.

Shevchenko junto a su familia y miles de personas fueron evacuados de emergencia de la ciudad y, con el latente temor e incertidumbre de presentar secuelas durante meses (y años), forjó su personalidad resiliente en la adolescencia con un objetivo claro; convertirse en futbolista.

Pese a que el fútbol, claramente, era lo suyo -los resultados posteriores y su imborrable legado en el Milan y la Selección de Ucrania lo avalan- en la mente del exdeportista sigue presente lo vivido aquel 26 de abril de 1986, cuando apenas tenía nueve años.

Y es que en 2021, en entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, el ícono de los ‘rossoneris’ abrió su corazón y dio a conocer al mundo los oscuros detalles de su infancia, y lo que significó crecer con esa traumática experiencia a sus espaldas.

“Yo tenía nueve años. Me divertía como un loco jugando al fútbol en todas partes. Me llevaron a la academia del Dinamo de Kiev, pero luego explotó el reactor 4 y nos tuvieron que llevar a todos. Aún me da angustia. Vinieron autobuses de la URSS a llevarnos a todos los niños entre seis y 15 años, me vi a 1.500 kilómetros de casa y recuerdo vivirlo como si estuviese en una película“, comenzó relatando ‘Sheva’.

De un pueblo tranquilo, la familia ucraniana pasó a asentarse en un peligroso barrio de la Unión Soviética, donde no sólo debieron lidiar con su traumática experiencia, sino que con el alcoholismo, drogadicción y porte de armas ilegales que eran pan de cada día en su nuevo vecindario.

“En mi barrio empecé a tener cada vez menos amigos. Murieron todos, y no por radiación, sino por alcohol, drogas y las armas. El mundo que conocíamos se derrumbaba y mis amigos, como toda mi gente, ya no creían en nada y se perdieron. El amor de mis padres y el fútbol me salvaron”, reconoció además Shevchenko.

El fútbol, su templo: Champions League, Balón de Oro y más éxitos

Como si de una premonición se tratase, la primera vez que el ‘killer’ ucraniano salió de la URRS para jugar al fútbol fue a Italia, cuando tenía apenas doce años, según él mismo lo contó en su libro biográfico ‘Forza Gentile’. Aquel valiente niño nunca se imaginó que sería en ese país donde alcanzaría la gloria máxima.

Y es que luego de brillar en el Dinamo de Kiev, donde fue clave para levantar el título de la liga ucraniana durante cinco años consecutivos, logrando registró más de 100 tantos con el equipo, en 1999, Shevchenko fue anunciado como nuevo jugador del AC Milan de Alberto Zaccheroni. El resto es historia.

El exatacante impactó de manera inmediata en la Serie A. 29 goles y once asistencias en su primera temporada, donde se convirtió en el máximo goleador de la liga. Brutal. Pese a ello y que en las siguientes dos campañas sumó 51 anotaciones más, a ‘Sheva’ le tardaron tres años para recién levantar un título en Italia, que se dio con la llegada del mítico Carlo Ancelotti en el banquillo. De ahí en más, el Milan se transformó en el rival a vencer en Europa.

Con un título de la Serie A, una Copa de Italia, una Champions League (2002-2003) y una Supercopa de Europa, Shevchenko se convirtió rápidamente en un ídolo indiscutible para los seguidores ‘rossoneris’. Cada vez que pisaba el terreno de juego la expectativa era máxima y los más pequeños comenzaron a ver en el ucraniano una figura a seguir en el fútbol -sobre todo después de alzarse con el Balón de Oro en 2004 por delante de figuras de la talla de Deco, Ronaldinho y Thierry Henry- tal como lo contó el chileno Alexis Sánchez en el recordado programa ‘Nacidos para ganar’ en 2010.

Pero los éxitos de Shevchenko no se limitaron sólo al club italiano. También fue el líder y goleador de la Selección de Ucrania, llevándolos a alcanzar logros históricos y a ponerlos en el radar de los fanáticos del fútbol. Bajo su liderazgo, su país clasificó a su primera Copa del Mundo en 2006 (Alemania), llegando a cuartos de final y con Shevchenko como figura, siendo capitán y registrando dos goles.

Con un irregular pero exitoso paso por el Chelsea entremedio y su regreso al Dinamo de Kiev, el mítico goleador fue convocado para la Eurocopa 2012, donde Ucrania era el país anfitrión junto con Polonia. Fiel a su estilo, el exdelantero marcó un doblete en el primer partido del certamen frente a Suecia, que significaron los primeros tantos y la primera victoria ucraniana en la historia de este torneo. Leyenda.

354 goles a nivel de clubes y 59 como internacional. Son contados con los dedos de una mano los delanteros en la historia del mundo que han podido superarlo. Esa es la magnitud de su legado.

Del fútbol a la política

El 2012 fue el año en que Shevchenko decidió colgar los botines para darle un giro radical a su carrera y dedicarle su vida a la política. Siendo un ferviente defensor de los derechos humanos, el exartillero buscó absorber todo lo que aprendió en sus años en Italia e Inglaterra para ser parte de las decisiones de su país.

De esta manera, como futbolista retirado, ‘Sheva’ combinó su pasión por el golf -donde logró competir a nivel profesional- con su dedicación a la política como militante de un nuevo partido ucraniano en ese entonces; Ucrania Adelante, siendo candidato a las elecciones parlamentarias, aunque sin éxito.

“En el terreno político, mi objetivo es dar apoyo a los sectores sociales y deportivos. Después de todo, mi principal eslogan es mantener una mente sana en un cuerpo sano”, manifestó el ídolo del Milan en la rueda de prensa donde anunció su retiro.

Durante sus primeros cuatros años en ‘Ucrania Adelante’, Shevchenko ayudó al partido a crecer mediáticamente en su país y, sin saber que los desafíos políticos que le esperarían más adelantes serían inmensos, decidió volver al fútbol en 2016, aunque ahora como entrenador de la Selección Ucraniana.

Su nuevo legado en el fútbol como DT de Ucrania y su rol como ‘mano derecha’ de Zelenski

Como seleccionador nacional, Andriy no defraudó y con su innegociable estilo ofensivo, comenzó a formar un proyecto que acabaría con Ucrania dentro de la Eurocopa 2020, siendo primera en su grupo en la fase previa clasificatoria, por delante de Portugal de Cristiano Ronaldo y Serbia.

Un desafío mayúsculo para el combinado ucraniano que, con un equipo joven, afrontaron este certamen con hidalguía y sacrificio, logrando llegar hasta cuartos de final, donde cayeron ante la finalista Inglaterra. No obstante, las victorias frente a Macedonia en fase de grupos y sobre Suecia en octavos, marcaron el camino de una nueva generación de jugadores liderada por cracks como Oleksandr Zinchenko, Ruslan Malinovskyi y Vitaliy Mykolenko.

Luego de renunciar como DT de Ucrania en 2021, ‘Sheva’ tuvo un fugaz paso por la banca del Genoa de Italia antes de volver a recibir el llamado de la política. Y es que desde el propio gobierno ucraniano, presidido por Volodímir Zelenski, el exdeportista fue nombrado como embajador principal de la iniciativa UNITED24, que buscaba recaudar fondos en todo el mundo para hacer frente a la invasión rusa con actividades de todo tipo, como el amistoso GAME4UKRAINE, disputado en agosto de 2023 en Londres y que contó con la participación de un largo elenco de exfutbolistas y de famosos.

Rápidamente, el Balón de Oro 2004 se transformó en la ‘mano derecha’ de Zelenski en cuanto a relaciones internacionales y, como era de esperarse, en septiembre de 2023, el mandamás ucraniano lo anunció como su asesor presidencial.

“Mi papel no cambia, soy consejero independiente y seguiré haciendo lo que siempre he hecho; ayudar como pueda a mi país”, expresó el exjugador del Milan y Chelsea tras ser anunciado en el cargo.

Por si fuera poco y como si la carrera de Shevchenko no hubiera tenido tantas vueltas, hace pocos días, fue elegido como nuevo presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol, sustituyendo en el cargo a Andrí Pavelko, que es investigado por la justicia por corrupción y se encuentra privado de libertad.

Una vida extraordinaria la de Andriy Shevchenko. Un testimonio inspirador de resiliencia y determinación. Una figura emblemática en el mundo del deporte y una fuente de inspiración para las generaciones futuras.