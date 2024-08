Luis Suárez marcó el gol más rápido en la historia del Inter Miami y se lo dedicó a Juan Izquierdo, el futbolista de Nacional de Uruguay que lucha por su vida.

El atacante uruguayo marcó en menos de los 30 segundos de inicio del partido y tras su anotación tuvo un gran gesto con el defensor del ‘Bolso’, quien se desvaneció el pasado jueves en el duelo de Libertadores ante el Sao Paulo.

Suárez, compañero de Izquierdo en su último paso por Nacional, se levantó la camiseta tras anotar y dejó ver el mensaje “Fuerza Juan”.

El defensor central del ‘Tricolor’ se encuentra internado en Brasil, se mantiene estable y ‘Luisito’ quiso dedicarle el tanto.

Nacional de Montevideo actualizó el sábado el estado del zaguero. “Fue admitido en el hospital israelita Albert Einstein en paro cardíaco de inicio indeterminado y secundario a una arritmia”, indica.

“Se mantiene en terapia intensiva, sedado, en ventilación mecánica y bajo cuidados intensivos neurológicos”, agrega.

Ante la gravedad del asunto, el ‘Pistolero’ se sumó a las muestras de apoyo. El compañero y amigo de Lionel Messi convirtió un doblete en los primeros seis minutos del partido para la victoria 2-0 ante el FC Cincinnati. Con esto, el Inter Miami clasificó para los playoffs de la MLS.

Incluso, tras el encuentro, el experimentado delantero escribió en redes: “Fuerza Juan! Estamos todos con vos y tu familia“.

Luis Suárez opens the scoring just 30 seconds in! 😱

📺 Free on @AppleTV: https://t.co/zyIRa1faIy pic.twitter.com/7XvoSpfIjh

— Major League Soccer (@MLS) August 24, 2024