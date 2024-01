Jürgen Klopp, técnico del Liverpool de la Premier League, cumplirá la última voluntad de Sven Goran Eriksson y le dejará sentirse entrenador de los ‘Reds’ durante un día.

Eriksson confirmó la semana pasada que padece un cáncer de páncreas y que la enfermedad que sufre le ha dado una esperanza de vida de un año como mucho.

El sueco también comentó que uno de sus asuntos pendientes en el fútbol fue no poder entrenar nunca al Liverpool.

“Fue una noticia muy impactante”, dijo Klopp. “Fue la primera vez que escuché su admiración y amor por el Liverpool y que había sido fan todo la vida. Lo único que puedo hacer es decir que está absolutamente invitado a venir un día y estar en mi sitio en mi oficina y hacer mi trabajo si quiere. No hay problema”, añadió el técnico alemán.

Klopp también comentó que “estar en el banquillo puede ser un poco más difícil, pero tenerle aquí y enseñarle todo lo que este club ha desarrollado a lo largo de los años, creo que eso es algo que podemos hacer”.

En los últimos días, los aficionados del Liverpool recogieron firmas para que Eriksson sea el técnico del equipo en un partido entre leyendas que disputarán en marzo. Jürgen Klopp confirmó que él no puede hacer nada respecto a ello porque no está al cargo.

En la dilatada carrera de Eriksson, el sueco dirigió a Goteborg, Benfica, Roma, Lazio, Sampdoria, Manchester City y a la Selección inglesa, entre otros.

Ganó una Copa de la UEFA, una Recopa de Europa, una Serie A, tres copas italianas y tres ligas portuguesas, además de dirigir una final de Champions League y llevar a Inglaterra a los cuartos de final de los Mundiales de 2002 y 2006 y de la Eurocopa de 2004.

