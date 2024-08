Greg Olley, capitán del club Gateshead, sufrió el pasado fin de semana una fractura en la pierna, una dislocación del tobillo y daños en los ligamentos después de recibir una horrible entrada del jugador del Woking, Dion Kelly-Evans. Esto por la quinta división de Inglaterra.

Después de pasar lo peor, la víctima de la brutal infracción envió un sorpresivo mensaje al oponente cuyo desagradable foul lo dejó hospitalizado.

El defensa de Woking fue expulsado a los 13 minutos por la entrada que dejó a Olley en mal estado y necesitando tratamiento médico urgente.

El jugador de 28 años abandonó el terreno de juego en camilla y el partido fue suspendido durante casi una hora mientras recibía tratamiento. Después de una gran ovación de los fanáticos, fue trasladado al hospital en una ambulancia.

Un video de la entrada se difundió rápidamente en las redes sociales y la gente estaba preocupada por la condición de Olley, quien tuiteó en las últimas horas para tranquilizar a sus seguidores.

“La cirugía se realizó y salió bien”, escribió Olley. “Pierna rota, tobillo dislocado y ligamentos rotos. No hay ningún resentimiento hacia Dion, estas cosas desafortunadas suceden. La recuperación comienza ahora”, agregó de manera elegante y respetuosa sobre su rival.

Apuntar que los hinchas del Gateshead pidieron tras el hecho que Kelly-Evans fuera suspendido de por vida.

