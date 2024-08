El futbolista Greg Olley, jugador de los registros del Gateshead, sufrió el pasado fin de semana una escalofriante fractura en el compromiso ante el Woking, correspondiente a la segunda fecha de la National League inglesa.

Dion Kelly-Evans, defensor del Woking, entró con todo y le rompió la pierna al mediocampista ofensivo del cuadro visitante. Roja directa para el zaguero de 27 años a los 13 minutos de juego.

Los jugadores del Gateshead se tomaban la cabeza ante la gravedad de la lesión de Olley y encararon al autor de tal bestial infracción. La víctima de la entrada sufrió una fractura en la pierna, dislocación del tobillo y daños en los ligamentos.

Incluso, el partido fue suspendido 40 minutos para que Olley fuera trasladado de urgencia al hospital. El Gateshead informó que el volante de 28 años está “en condición estable” y que deberá pasar por el quirófano para corregir su grave fractura.

Los aficionados han pedido que Kelly-Evans sea suspendido de por vida y no vuelva a jugar en la National League, la quinta división del fútbol de Inglaterra.

El encuentro lo terminó ganando el Gateshead por 2-0 con las anotaciones de Kenton Richardson (43’) y Mark Beck (79’).

The full incident from Gregs injury.

Kelly-Evans should never step foot on a pitch again. No sympathy towards Olley whatsoever.

All the best skip ❤️ pic.twitter.com/LQkpLp8qjm

