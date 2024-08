El Cienciano anunció este martes que ha “separado de manera definitiva” a Christian Cueva, luego de que fuera denunciado por su todavía esposa, Pamela López, por violencia física y psicológica.

“Tras concluir el proceso interno de investigación, el futbolista Christian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club. Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de la institución”, reza un escueto comunicado del equipo peruano.

Asimismo, rechazó “de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente la violencia de género” y destacó que no tolera “conductas que vayan en contra de estos ideales”.

Horas antes del comunicado, un juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima otorgó medidas de protección a López, que se separó de Cueva este año tras un mediático escándalo de presunta infidelidad.

Además, esa sala prohibió a Cueva cualquier tipo de acto que implique violencia de género y acercamiento a su esposa, “bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad”.

El octavo juzgado de familia dispuso instalar el aplicativo ‘botón de pánico’ en el celular de López, informó la corte en la red social X.

El lunes, López, quien fue pareja del futbolista durante 12 años, anunció que había presentado una denuncia formal contra Cueva por violencia física y psicológica, debido a “sucesos muy graves” y afirmó que “teme por su vida”.

La mujer expuso junto a su abogada la violencia que había sufrido y mostró un video en el que se ven agresiones por parte de Cueva.

Cueva se pronuncia tras denuncia de agresión

El otrora volante de Unión Española -defendió a los ‘Rojos’ en 2013- pidió en las últimas horas perdón por su conducta, la que calificó de “inexcusable“, y dijo que abrirá su historial médico, tras ser denunciado por su esposa.

“La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea sino en respuesta, también lo es”, indicó el futbolista de 32 años mediante un comunicado.

“He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me haré y haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron. Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó, pido perdón”, añadió.

Tras ser echado del Cienciano, Cueva admitió que no le será fácil encontrar una nueva institución. “Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene”, expresó el mediocampista.

Para cerrar, el mundialista en Rusia 2018 contó que “hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago, no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino simplemente para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece y que, aunque uno quiera, a veces los problemas internos ganan”, culminó.