Una curiosa jugada tuvo lugar este domingo, justamente cuando Eberechi Eze anotó un golazo en el duelo entre el Crystal Palace y el Brentford por la primera fecha de la Premier League 2024/25.

¿Qué pasó? Al minuto 26 de partido, el jugador inglés convirtió un tiro libre y todo indicaba que abriría la cuenta a favor del Palace, pero el árbitro, para incredulidad de los espectadores, anuló el tanto tras una falta en el área.

El juez del partido, previo a que remate de Eze ingresara portería, ya había cobrado la falta del mediocampista del equipo del sur de Londres, Will Hughes, contra su rival Nathan Collins.

Posteriormente, el VAR intervino, pero a la vez, explicó por qué en ese caso no sirvió su dictamen.

“El silbato sonó antes de que el balón entrara en la portería, por lo que el VAR no puede intervenir y la decisión del árbitro se mantiene”, puntualizó la cuenta de la Premier League Match Centre en X, que tiene como finalidad transparentar los cobros en la máxima categoría del fútbol inglés.

Para peor, el Crystal Palace terminó cayendo por 2-1 ante el Brentford y se estrelló en su debut en la presente temporada de la Premier League.

#BRECRY – 26’

The referee awards a free-kick to Brentford for a foul by Hughes on Collins. The whistle was blown before the ball entered the goal, so VAR cannot intervene and the referee’s call stands.

— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 18, 2024