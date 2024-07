Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Toni Kroos se despide del fútbol profesional tras la eliminación de Alemania en la Eurocopa, donde España se coronó campeona al vencer a Inglaterra. A pesar de la polémica por la mano de Cucurella que no fue revisada por el VAR y que pudo cambiar el rumbo del partido, Kroos expresó su frustración en el podcast de su hermano, criticando al árbitro por no haber tomado una decisión al respecto. El jugador lamentó no haber visto la jugada en su momento y cuestionó la interpretación de las reglas por parte de los árbitros.