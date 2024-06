Liderada por Ferran Torres, una selección de España alternativa venció 1-0 a Albania y se clasificó con puntaje perfecto a los octavos de final de Eurocopa.

La de este lunes fue una ‘Furia Roja’ no tan vistosa como en los dos primeros compromisos, sin esa superioridad absoluta que exhibió ante Croacia e Italia. Pero sí que fue solvente. Sufrió cuando le tocó, especialmente al final del encuentro, con Albania ya volcada en busca de la épica, y apretó cuando debía para hacer daño.

Eso sí, España se presentó con 10 novedades como titulares, y sólo con Laporte como único repetidor respecto al partido ante Italia.

Pese a variar su idea de los dos primeros choques, ante la ausencia de sus dos ‘puñales’, y de un inicio intenso de Albania que no fue a más, España no tardó en dominar ni en abrir el marcador por medio de uno de sus mejores goleadores como es Ferran Torres.

Tras dos avisos en forma de cabezazos de Mikel Merino y Joselu, Dani Olmo, en su posición favorita de ’10’, filtró un gran pase al valenciano que definió con calidad y cruzado ante Strakosha.

