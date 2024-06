Matija Sarkic, arquero de la selección absoluta de Montenegro, falleció a los 26 años por causas desconocidas, anunció este sábado el Milwall FC, el club de la segunda división inglesa en que militaba el guardameta.

El golero nacido en Londres, Inglaterra, había disputado 33 partidos con el Millwall después de llegar a mitad del año 2023 procedente del Wolverhampton Wanderers.

“El Millwall está completamente destrozado de anunciar que Matija Sarkic ha fallecido a los 26 años. Todo el mundo le envía amor y condolencias a su familia y amigos en este tiempo tan triste”, dijo el club.

“El club no hará más comentarios por el momento y pide que se respete la privacidad de la familia de Matija”, concluyó la breve nota del Millwall.

La prensa inglesa detalló que Sarkic se encontraba en la localidad montenegrina de Budva, en la zona costera de Montenegro, cuando durante la madrugada cayó enfermo de forma repentina. Según el Daily Mail, el jugador había disfrutado de una cena con amigos en un restaurante de la zona el viernes por la noche antes de regresar al alojamiento.

“Tras mostrar un malestar durante la noche, sus amigos tuvieron que llamar a una ambulancia que terminó acudiendo inmediatamente al lugar de los hechos, aunque los intentos por salvarle la vida fracasaron y falleció sobre las 6:30 horas de la mañana (hora local)”, menciona la publicación sobre lo sucedido.

Además de jugar en el Millwall y en el Wolves, Sarkic pasó por el Aston Villa, el Birmingham City, el Stoke City y el Wigan Athletic.

