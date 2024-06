El capitán de la selección peruana, Renato Tapia, decidió no viajar a Estados Unidos con el equipo debido a la falta de garantías de protección ante posibles lesiones graves, ya que su contrato con el Celta español finaliza el 30 de junio y el periodo de transferencias internacionales abrirá en julio. A pesar de haber jugado el amistoso contra Paraguay, no recibió la seguridad que solicitaba antes del viaje, lo que lo llevó a tomar esta difícil decisión. La Federación Peruana de Fútbol indicó que Tapia aún tiene temas contractuales y administrativos por resolver, dejando en suspenso su participación en la Copa América. Por su parte, el seleccionador Jorge Fossati entregará la lista definitiva el sábado e intentarán que todos los convocados estén presentes en el torneo.

El centrocampista y capitán de la selección peruana de fútbol, Renato Tapia, informó este martes que no viajó con la delegación de Perú a Estados Unidos, porque no recibió una confirmación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de que estará “protegido ante los riesgos” de sufrir una lesión grave.

Tapia aseguró, en un comunicado publicado en sus redes sociales, que su contrato con el Celta español concluirá el próximo 30 de junio y el periodo de transferencias internacionales está abierto entre julio y agosto.

“Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”, agregó antes de indicar que conversó sobre esa situación con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, antes del partido amistoso que Perú jugó contra Paraguay el pasado viernes.

Añadió que, a pesar de no tener una solución a su petición, decidió jugar ese encuentro, que terminó empatado a cero. No obstante, este martes y antes del viaje de la delegación peruana a Estados Unidos, no recibió “ninguna garantía” de que se iban a tomar las medidas de seguridad que pedía.

“Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”, agregó antes de asegurar que representar a Perú “siempre ha sido un motor” en su vida.

Tapia emitió este comunicado poco después de que la selección de fútbol de Perú partió hacia Estados Unidos, donde el viernes disputará un partido amistoso frente a El Salvador y se preparará para debutar el próximo 21 de junio en el Grupo A de la Copa América frente a Chile.

¿Renato Tapia se queda abajo de la Copa América?

En la lista de viajeros fue notoria la ausencia de Renato Tapia, por lo que la FPF aseguró que el jugador aún debía “superar ciertos temas contractuales y administrativos” y que “oportunamente” iba a ofrecer más información sobre su caso.

El seleccionador de Perú, Jorge Fossati, informó que el próximo sábado entregará la lista definitiva de Perú para el torneo continental. Mientras, el gerente de selecciones de Perú, Franco Navarro, dijo que se harán las gestiones para que todos los convocados estén presentes en la copa.

Navarro detalló que tras el amistoso frente a El Salvador, Perú viajará a Dallas, donde terminará su preparación para la primera fase del torneo, que disputará con Argentina, Canadá y Chile.