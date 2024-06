La Selección de Bolivia sufre un revés inesperado, ya que Moisés Paniagua, joven promesa del fútbol altiplánico, queda fuera de la convocatoria para la Copa América 2024 en Estados Unidos debido a problemas con el visado, ya que uno de sus padres no pudo completar los trámites requeridos. La Federación Boliviana de Fútbol lamenta la ausencia de este talento nacional en los amistosos y en el torneo continental, destacando que Paniagua, de solo 16 años y jugador de Always Ready, se perderá la oportunidad de brillar en este importante escenario.

A través de un comunicado, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que Paniagua no formará parte de la delegación para los encuentros amistosos ante Ecuador y Colombia y los partidos del torneo continental.

“La Federación Boliviana de Fútbol aclara que el jugador Moisés Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los amistosos internacionales y de Copa América debido a que, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América”, indica la primera parte de la misiva.

“La FBF y el Cuerpo Técnico lamentan no contar con este joven talento nacional en este importante torneo continental”, complementó la FBF en su comunicado.

Paniagua, vale mencionar, tiene 16 años y juega en el primer equipo de Always Ready en la Primera División de Bolivia.

El promisorio delantero debutó en el 2022 y, desde entonces, lleva disputados 53 encuentros como profesional, anotando seis goles y dando dos asistencias.