Kylian Mbappé confirmó que en cuestión de días se conocerá su próximo club tras dejar el París Saint-Germain, mostrando signos que apuntan hacia su llegada al Real Madrid. El delantero francés, en una entrevista con CNN, reveló que dejará su país por primera vez y que está emocionado por esta nueva experiencia. Aunque no confirmó directamente su destino, la adquisición de una casa en Madrid, previamente propiedad de Gareth Bale indica fuertemente su llegada al equipo merengue. Mbappé, quien se convirtió en el máximo goleador de la historia del PSG, expresó su deseo de ganar trofeos y ser feliz en su nueva etapa futbolística.

Todos quieren saber dónde jugará Kylian Mbappé la próxima temporada, luego de que se confirmara su salida del París Saint-Germaín tras siete temporadas y ninguna Champions League.

Pero, tras meses de hermetismo, pero con claras señales de que lo más probable es que llegue al Real Madrid, el propio delantero francés aseguró que es cuestión de días para saber dónde jugará.

“¿Cuándo se anunciará mi próximo club? Es cuestión de días. Creo que pronto será oficial y solo quiero disfrutar de este tiempo sin club. Tengo mi contrato con el PSG, así que alguien me paga por el momento (risas)”, reconoció Kylian Mbappé, en CNN, al ser preguntado sobre su nuevo equipo.

Y si bien no confirmó el equipo, aseguró que dejará su país “por primera vez” que está “realmente emocionado por ello, va a ser una experiencia fantástica y no puedo esperar para estar en mi nuevo club”, declaró en la entrevista.

Claro que ya antes y sin hablar, Kylian dio señales claras de que jugará en Real Madrid, sobre todo al conocerse la adquisición de una casa en Madrid, precisamente a una exfigura ‘merengue’, el galés Gareth Bale.

Así lo dio a conocer el reconocido periodista hispano, Eduardo Inda, tanto en el periódico OK Diario como en el programa televisivo Chiringuito de Jugones.

El recinto, de 3 mil metros cuadrados, le costó al exestandarte del PSG un total de 11 millones de euros, detalla el medio escrito.

Entre las comodidades del lugar destacan una piscina, un campo de golf, una cancha de básquetbol, en la zona exterior; como también un cine, piscina techada y un gimnasio.

Mientras que ante CNN, Kylian Mbappé insistió en que “quiero ganar trofeos, estar con mis nuevos compañeros, pero como hombre lo que quiero es ser feliz y que mi familia sea feliz y que pueda disfrutar del momento conmigo”.

El campeón del mundo con Francia en 2018, habló también de su renovación con el PSG en 2022 y de la situación que ha vivido esta temporada. “No me arrepiento de nada. Era más que el PSG, era más que quedarse en el PSG, era el Mundial en Qatar, había muchas cosas… Fue una decisión difícil pero no me arrepiento”, comenta Mbappe.

“Me he convertido en el máximo goleador de la historia del PSG, solo quiero recordar las mejores cosas pero no ha sido una situación fácil y no le deseo a nadie vivirla”, aseguró el francés.