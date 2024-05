Kylian Mbappé está cada día más cerca del Real Madrid. La última prueba de esto fue la adquisición de una casa por parte de la estrella gala. Una que le compró precisamente a una exfigura ‘merengue’, Gareth Bale.

Así lo dio a conocer el reconocido periodista hispano, Eduardo Inda, tanto en el periódico OK Diario como en el programa televisivo Chiringuito de Jugones.

El recinto, de 3 mil metros cuadrados, le costó al exestandarte del PSG un total de 11 millones de euros, detalla el medio escrito.

Entre las comodidades del lugar destacan una piscina, un campo de golf, una cancha de básquetbol, en la zona exterior; como también un cine, piscina techada y un gimnasio.

Según OK Diario, las negociaciones no fueron tan sencillas, pues el galés no quería menos de 13 millones de euros por el inmueble. Eso sí, gracias a la intervención de terceros, entre ellos la inmobiliaria Realizza, aceptó la oferta del francés.

Eduardo Inda, además, detalló que Kylian Mbappé pidió ser presentado antes de la Eurocopa, por lo que se espera que en próximos días existan anuncios oficiales.