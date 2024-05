Con un doblete, Cristiano Ronaldo dio la victoria al Al Nassr y condenó al Al Ittihad de Karim Benzema a una derrota (4-2) en la que el portugués, otra vez hizo historia.

A pesar que el equipo de Riad llegaba con su segundo puesto asegurado en la liga árabe, el exjugador de Real Madrid la rompió y añadió un nuevo récord a su palmarés: el de mayor número de goles en una única temporada en el torneo local.

Sin dudarlo, el internacional luso, que cumplió el pasado mes de febrero 39 años, lo cumplió.

Primero, Cristiano Ronaldo firmó en el minuto 48 el 1-0, al culminar con su habitual precisión un pase de Mohammed Al Fatil.

Dicho tanto no aplacó el apetito goleador de ‘CR7′, que tras provocar a los 66 minutos la expulsión del defensa visitante Suwailem Al Menhali, anotó a los 69’ el 2-0 al cabecear a la red.

Ese gol permitió al internacional portugués cerrar la temporada con un total de treinta y cinco dianas, lo que supone un nuevo récord en la historia de la Liga saudí.

A su vez, el formado en Sporting de Lisboa se convirtió en el primer y único jugador, hasta ahora, de ser el máximo goleador en cuatro ligas diferentes, en las de España, Italia, Inglaterra y ahora, la árabe.

🟡 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀𝐋 🔵

Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩

He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥

The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! 🐐 pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024