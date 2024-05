Este fin de semana, el Manchester City de Pep Guardiola perdió la final de la FA Cup ante Manchester United y, las consecuencias de esta situación, golpearían bastante al elenco ‘ciudadano’.

Y es que en últimas horas, en Inglaterra se han instalado algunos rumores que anticipan la salida del técnico catalán desde el equipo.

De acuerdo a Daily Mail, Guardiola no hará esfuerzos por renovar su contrato con los ‘Sky Blues’ y dejará el club en junio de 2025: es decir, al final de la próxima temporada.

Los motivos estarían relacionados a una falta de jerarquía durante el momento de confeccionar un plantel competitivo, evidenciando un quiebre entre el entrenador y su cuerpo técnico con la directiva del elenco inglés.

Ante la salida de Pep Guardiola, desde los ‘Sku Blues’ ya estarían perfilando algunas soluciones con la intención de encontrar al reemplazante ideal para las siguientes campañas y el elegido sería Michel, hoy en el Girona de La Liga.

Vale mencionar que el equipo español pertenece a City Group, sociedad que controla al Manchester City y otros equipos alrededor del mundo.

Otros nombres que consideraría el campeón de la Premier League, según el citado medio, serían Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (selección de Alemania) y Roberto De Zerbi (Brighton).

Revealed: Pep Guardiola is set to LEAVE Man City at the end of next season despite the club wanting him to stay… as he looks to re-shape his squad one last time after FA Cup final defeat https://t.co/iv92r8gz5o pic.twitter.com/ap0xQWrIm4

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 26, 2024