En Inglaterra, Manchester United y Manchester City disputan la final de la tradicional FA Cup, encuentro que tuvo la apertura de la cuenta en píes del argentino Alejandro Garnacho tras un “horror” defensivo.

Anotación para el United que se dio luego de un error en la defensa de los dirigidos por Joseph Guardiola.

Se jugaba el minuto 30 del primer tiempo, cuando el trasandino aprovechó una desinteligencia entre Stefan Ortega, portero de los celestes, y el defensa Joško Gvardiol.

El croata quiso jugar de cabeza para su portero, pero el arquero alemán estaba mal ubicado, y vio como la pelota le pasó por sobre la cabeza, dejando servido el gol para el joven delantero de los ‘Diablos Rojos’ de Manchester.

MANCHESTER CITY GET IT HORRIBLY WRONG AT THE BACK AND GARNACHO GIVES UNITED THE 1-0 LEAD IN THE FA CUP FINAL 😱 pic.twitter.com/I1PCvFNw35

— ESPN FC (@ESPNFC) May 25, 2024