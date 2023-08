El actual monarca de Europa, Manchester City, busca revalidar su titulo en el Viejo Continente, y aunque tiene algunas nuevas caras para la temporada, se mantiene la misma ideología impuesta por Pep Guardiola.

Si bien se fueron algunas caras reconocidas como Mateo Kovacic, Riyad Mahrez, İlkay Gündoğan, y llegó como el defensor más caro del mundo, Joskov Gvardiol.

Sin embargo, el DT español tiene como obsesión incluir a un nuevo mediocampista a su poblada plantilla.

Según diversos medios europeos como Mundo Deportivo y Sport, Manchester City ofreció la ‘exorbitante’ cantidad de 80 millones de euros por Lucas Paquetá, volante ofensivo que actualmente es jugador del West Ham, pero advierten que para los ‘Hammers’, esa cantidad no es suficiente.

Sentencian que los londinenses no quieren menos de 100 millones de euros por el jugador de La Verdeamarela, algo que es muy probable que reciban, pensando en el anhelo que tiene Guardiola por llenar la posición de Riyad Mahrez.

Se comenta en los medios citados de que en primera instancia se esperaba una compra por un elemento que juegue en la misma ubicación que dejó vacante el argelino, pero la posible inclusión de Paquetá en el equipo, obligaría a mover las piezas y deslizar hacía a un costado a Phil Foden con Bernardo Silva.

Un movimiento ambicioso para el campeón de Europa y que tendrá un desenlace, para bien o para mal, en los próximos días.

Understand Man City are preparing new bid for Lucas Paquetá — negotiations will advance with West Ham 🚨🔵🇧🇷 #MCFC

Paquetá has reached an agreement on personal terms with City and wants the move.

Opening £70m bid rejected but City will submit new one.

— fabrizio romano (@RDTsmart) August 14, 2023