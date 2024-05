Polémica en el fútbol mundial. El periódico digital The Objective publicó en las últimas horas un audio y mensajes entre Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y Gerard Piqué, que demostrarían un “desvío” de fondos para algunos futbolistas durante la pandemia de Covid-19.

La publicación sostiene que el audio revela intentos de ‘desviar’ fondos del ente rector del balompié europeo hacia determinados jugadores para compensar la pérdida salarial sufrida a causa del brote de coronavirus.

Incluso, la comunicación entre Lionel Messi y los directivos se realizaba a través de Piqué. La primera conversación sobre este presunto ilícito se dio el 2 de abril del 2020 a través de una llamada.

En aquel contacto, Piqué, con presunta autorización de Messi, le menciona a Rubiales la preocupación del astro argentino por la reducción de su sueldo, ya que el FC Barcelona había propuesto una disminución salarial de hasta el 70% para el equipo, debido a la pandemia.

Ante esto, Rubiales le envía un audio al presidente de la UEFA para expresar la preocupación de ambos jugadores por la reducción de su remuneración en la tienda culé.

“Hola de nuevo, presidente, y perdón por mi inglés. Ya sabes que no es el mejor, pero sé que eres muy inteligente y me entenderás. Hablé de nuevo con Leo (Messi) y con Piqué. Sabes que ellos me conocen muy bien y yo a ellos también. Piqué es un muy buen amigo mío y ellos confían en nosotros. Están contentos porque la RFEF y la UEFA sean las únicas instituciones que piensan en los jugadores, porque FIFPRO y la Unión están en otro nivel. Ellos lo único que me dijeron es ‘por favor, nadie tiene que saber que estamos hablando, porque si la gente sabe que estamos hablando de nuestro dinero, querrá matarnos’”, arranca el audio en voz de Rubiales.

“Y les dije ‘no os preocupéis, esto es confidencial, solo (lo sabemos) el presidente y yo. Solo Gerard Piqué y Leo Messi’. Y, por supuesto, si llegamos a un acuerdo y tenemos la posibilidad de usar ese dinero, creo que sería maravilloso, presidente. Haríamos el anuncio en el momento adecuado, no ahora, no antes de que termine esta crisis. Por supuesto, ellos son muy cuidadosos con la situación de que todo el mundo sepa que quieren recibir el dinero que perdieron. Están preocupados por esto, tiene que ser muy confidencial y, si decidimos hacerlo, tenemos que escoger el momento adecuado. Perdón por mi audio, pero creo que es necesario”, agrega.

Luego, en un mensaje, Rubiales le menciona a Ceferin: “Es importante para nosotros tener a Messi y al resto con nosotros. Sin necesidad de poner dinero. Solo cambiamos el destino y continuamos dando dinero a clubes jóvenes”.

Finalmente, el medio español apunta que Rubiales le envió el 6 de abril de 2020 a Ceferin una propuesta económica, en la cual sugiere que el 4% de los derechos de retransmisión de todos los partidos de la UEFA se reestructuren para destinar el 50% a compensar a los jugadores afectados.

“Fuentes judiciales consultadas por este periódico señalan que podría haber indicios de un presunto tráfico de influencias, dado que los jugadores involucrados en las negociaciones con Rubiales se verían beneficiados por este plan estratégico, posiblemente obteniendo condiciones más favorables que el resto de sus compañeros. Por esta razón, insistieron en la necesidad de mantener el acuerdo en la más estricta confidencialidad”, cerró The Objective.