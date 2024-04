El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, está una vez más en el ojo del huracán por su polémica con la jugadora Jennifer Hermoso.

Recordemos que el destituido dirigente dejó su cargo luego de que fuera denunciado de agresión sexual, producto del beso sin consentimiento que le plantó a la crack tras coronarse campeona Mundial. Esa al menos es la versión de Hermoso.

A medida que el juicio avanza en suelo hispano, Rubiales decidió dar la cara públicamente y protagonizar su primera entrevista televisiva. Eso sí, presumiblemente, no todo salió como pensaba.

Rubiales fue interrogado por la reconocida periodista Ana Pastor, del programa El Objetivo, quien enfrentó y -evidentemente- lo incomodó en más de una ocasión, como queda en evidencia en un adelantado compartido en Redes Sociales.

“¿De verdad usted piensa que el juez que lleva el caso es idiota, estúpido, que no sabe ver lo que usted estaba haciendo?”, consultó Pastor por el beso. “No, lo que estás haciendo ahora es una manipulación”, acusa Rubiales.

“Voy a ser muy claro: no puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual… es que no hay más que verlo”, agrega el exdirectivo español.

“Pero esto es como ¿usted a quién cree? ¿A mi, a mis ojos, a las imágenes? Todo el mundo efectivamente lo vio”, retrucó la comunicadora. Rubiales no se calló: “Cuando he ido por la calle, lo que me expresa la mayoría de la gente es que no hay nada”, acotó.

Sin embargo, Pastor fue más allá: “Su problema no es con la calle. Es que tiene un proceso judicial abierto, de agresión sexual y de coacción”. Rubiales, en tanto, sostuvo que “lo que pasó yo lo hablé con la señora Hermoso 10 segundos en el avión, si eso es coacción, cualquier conversación entre personas lo es”.

Un momento incómodo que se ha viralizado y del que se esperan más detalles en las próximas horas.