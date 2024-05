La gran final de Conference League tendrá un duelo de alto impacto con un elenco que básicamente será local, luego de la clasificación de Olympiacos, quienes doblegaron a Aston Villa de ‘Dibu’ Martínez y Fiorentina, que dejó en el camino a Club Brujas de Bélgica.

El escenario para la gran final será nada más y nada menos que el estadio Aga Sofía de Atenas, donde Olympiacos tendrá la posibilidad de gritar campeón de la tercera competición internacional más grandes de clubes de UEFA en casa.

En el camino directo al partido decisivo, dejaron a Aston Villa, favorito en los papeles ante de las semifinales, pero dieron el golpe de KO a lo ingleses con un 2 0 de local en la vuelta.

Los goles de Ayoub El Kaabi a los 10′ y 78′, ayudaron a los helenos a engrosar el marcador global que finalmente terminó inclinado por 6 a 2 para los griegos, donde Emiliano ‘Dibu’ Martínez, no logró seguir en al senda de la victoria con los ‘Villanos’.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ!!! / WE ARE THROUGH TO THE #UECLfinal !!! 🔴⚪🇬🇷#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #UECL pic.twitter.com/3mVVbTGqal

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 9, 2024