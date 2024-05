Ganador de 14 de sus últimos 16 partidos de la ‘Premier’, sin depender aún de sí mismo para ser campeón, a la espera del resultado de esta tarde del Manchester City, el Arsenal goleó al Bournemouth (3-0), insistió en la presión y sostuvo su liderato todavía provisional con una victoria concluyente en el marcador, pero polémica en el recorrido, por el discutible penal del 1-0 y el gol anulado al Bournemouth ya con 2-1.

Dos jugadas claves en el desenlace del duelo, nada claras, más que dudosas, sobrevolaron el triunfo del conjunto londinense, indudablemente merecido, sobre todo por todo lo que creó en el primer tramo del encuentro hasta el descanso, pero no tanto en la segunda mitad, cuando el conjunto de Andoni Iraola repuso el debate sobre el resultado.

