Partidazo para la historia. El Manchester United superó en penales al Coventry City y se instaló en la gran final de la FA Cup.

En un compromiso excepcional, los ‘Diablos Rojos’ debieron exigirse al máximo para vencer al aguerrido conjunto de la Championship, la segunda categoría del balompié británico.

We go to penalties at the end of an incredible @EmiratesFACup Semi-Final. ⏹️ pic.twitter.com/gPMy3KzSzt

— Coventry City (@Coventry_City) April 21, 2024